"روس كوسموس" تسجل 80 اقترابا لكويكبات من الأرض في أغسطس

قالت الوكالة الفضائية الفدرالية الروسية "روس كوسموس"، اليوم، إنها سجلت في أغسطس الجاري، اقتراب كويكبات من مجموعة أبولو، من الأرض 80 مرة.

وأضاف مصدر في الوكالة: "غالبا ما تقترب من الأرض كويكبات من مجموعة أبولو. وتم في أغسطس 2020، تسجيل ما يقرب من 80 اقترابا من هذا النوع، وكان أقربها على مسافة أقل من 8 آلاف كيلومتر".

ونوه المصدر، بأن غالبية الأجسام الفضائية التي تم تسجيلها، جديدة ولم تقترب من الأرض سابقا، وفقط 10 منها اقتربت من كوكبنا في وقت سابق (في 2007-2018).

وأوضح المصدر أنه "بعد كشف الكوكيب يتم حساب المدارات على المدى الطويل والخطر المحتمل على الأرض".

في وقت سابق، أفادت وكالة "ناسا" الأمريكية، بأن الجرم السماوي المسمى 2011 ES4، سيطير في 1 سبتمبر، فوق الأرض على مسافة حوالي 120 ألف كيلومتر بسرعة حوالي 8 كم / ثانية.

المصدر: تاس