روسيا تعلن عن تطوير ثالث صاروخ فضائي ثقيل معدل من نوع "أنغارا"

أعلن مركز "خرونيتشيف" الروسي للصناعات الفضائية أن الخبراء في المركز يعملون على تطوير صاروخ فضائي ثقيل ثالث من نوع "انغارا".

وفي مقابلة صحفية قال المدير العام للمركز، أليكسي فاروتشكو: "يجري العمل في المركز على تطوير صاروخ فضائي ثقيل آخر من نوع أنغارا-إيه 5 (Angara-A5)، ومن المخطط أن يتم إرسال المرحلة الثالثة لهذا الصاروخ من أومسك إلى موسكو في نوفمبر المقبل.. عملية إطلاق هذا الصاروخ إلى الفضاء من المفترض أن تجري عام 2021".

وأضاف "ستنقل أجزاء الصاروخ المذكور من أومسك إلى موسكو باستخدام القطارات، وهناك ستخضع هذه الأجزاء لعمليات التجميع والاختبار، وبعدها بـ 6 أشهر تقريبا سيرسل الصاروخ إلى قاعدة بليسيتسك الفضائية ليتم تحضيره لعملية الإطلاق".

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وكان مدير مؤسسة "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، قد أشار في مايو العام الجاري إلى أن روسيا ستعاود اختبار صواريخ "أنغارا" الثقيلة المعدلة خريف العام الجاري، وأعلنت مصادر في المؤسسة بعدها أن أول إطلاق لهذه الصواريخ من قاعدة "بليسيتسك" الفضائية من المفترض أن يكون في 3 نوفمبر 2020.

وتشمل أسرة صواريخ "أنغارا" الروسية الفضائية المعدلة اليوم عدة أنواع من الصواريخ، منها صواريخ "أنغارا-1.2" الخفيفة، وصواريخ "أنغارا-1.2" المتوسطة الثقل، وصواريخ "أنغارا-إيه 5" و"أنغارا-إيه 5" الثقيلة.

المصدر: نوفوستي