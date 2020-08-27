"ناسا" توضح بفيديو كرتوني بعض الظواهر الغريبة التي تواجه الإنسان عند السفر بسرعة الضوء

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مقطع فيديو على قناتها الرسمية في "يوتيوب" يظهر بعض الظواهر الغريبة التي يمكن أن يتعرض لها الإنسان عند سفره بسرعة الضوء.

وأوضحت الوكالة أن بين هذه الظواهر "حدوث انحناءات في الزمان والمكان".

وعند السفر بسرعة الضوء سيلاحظ الإنسان بعض الفوارق بين الساعة التي يستخدمها في مركبته والساعة التي يستخدمها على الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أن ساعة التوقيت في داخل المركبة ستستغرق وقتا أقل من الساعة الأرضية للانتقال إلى وجهتك بسرعة الضوء، ولكن نظرا لأن التوقيت في المنزل يتحرك بمعدل قياسي، ستعود إلى المنزل وتظهر عليك علامات التقدم بالعمر أكثر من أقرانك الذين بقوا على الأرض.

وأشارت الوكالة إلى أنه نظرا للسرعة الكبيرة التي ستسير فيها المركبة الفضائية، فإن الجزيئات التي ستكون بحجم ذرة الهيدروجين ستصبح خطيرة جدا بسبب تصادمها بالجسم بسرعة هائلة، لذلك يجب عليك ارتداء دروع واقية تمنعها من زيادة حرارة السفينة وحرارة الجسم.

وعلى سبيل المثال، ذكرت "ناسا" أن ساعة المركبة ستشير عند الانتقال من الأرض إلى حافة النظام الشمسي أن المدة الزمنية ستستغرق حوالي 9 أشهر فقط، لكن ساعة الأرض ستشير إلى أن الرحلة ستستغرق حوالي عام ونصف.

وورد في الفيديو حسب موقع "travelandleisure" المتخصص بالسفر والرحلات: "إذا كنت ترغب بالذهاب إلى أماكن بعيدة في الفضاء لقضاء الإجازة، فربما تحتاج إلى أكثر من بضع وجبات خفيفة إضافية بسبب الوقت المستغرق".

المصدر: وكالات