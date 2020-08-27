الذكاء الاصطناعي يكتشف 50 كوكبا خارج المنظومة الشمسية

وضع الفلكيون البريطانيون خوارزمية كمبيوترية بمقدورها تحليل الصور الفوتوغرافية الواردة من تلسكوبي"كبلر" و TESS وتأكيد حقيقة وجود كواكب في نجوم بعيدة.

وتعمل الخوارزمية أسرع بكثيرمن السبل الكلاسيكية لمعالجة المعلومات على تأكيد وجود تلك الكوكب

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وأكدت الخوارزمية إلى حد الآن وجود 50 كوكبا خارج المنظومة الشمسية. وقال، دافيد أرمسترونغ، عالم الكواكب في جامعة ووركس البريطانية وأحد أصحاب الدراسة التي نشرتها المجلة العلمية " إننا استطعنا بمساعدة تلك الخوارزمية تأكيد احتمال وجود بعض الكواكب الخارجية".

يذكر أن الفلكيين اكتشفوا في أعوام قليلة ماضية ما يزيد عن ألف كوكب محتمل خارج المنظومة الشمسية. وتنتمي غالبيتها إلى ما يسمى بـ"المشتريات الساخنة" بصفتها كواكب غازية ضخمة تشبه المشتري وتقع بالقرب من نجومها. لكن العلماء اكتشفوا كذلك كواكب أصغر حجما يمكن مقارنتها بالأرض.

واكتشف غالبية تلك الكواكب تلسكوب "كبلر" الذي كان يرصد باستمرار مئات آلاف النجوم على الحدود بين كوكبتي البجعة والقيثارة.

وأظهرت الصور الفوتوغرافية التي التقطها انخفاضا موقتا لسطوع النجم ، ما يدل على احتمال وجود كوكب دائر حوله.

ولكن انخفاض سطوع النجم يمكن أن تسببه ظواهر أخرى تحدث داخله. واستطاع العلماء البريطانيون تعليم الذكاء الاصطناعي على إظهار قوانين تمكنهم من الوصل إلى استنتاج راسخ يفيد بحقيقة وجود هذا الكوكب أو ذاك.

المصدر: تاس