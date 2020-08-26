اتفاقية جديدة بين روسيا والإمارات وكازاخستان لتحديث مطار "بايكونور" الفضائي

أعلنت مصادر في المركز الروسي لتشغيل المرافق والمنشئات الأرضية الخاصة بشؤون الفضاء عن خطة مشروع مشترك بين روسيا والإمارات العربية وكازاخستان لتحديث مطار "بايكونور" الفضائي.

وقال بيان صادر عن المركز "يجري حاليا وضع الأسس القانونية لتنفيذ هذا المشروع الكبير لتحديث منصة غاغارين في مطار بايكونور الفضائي، تم وضع مسودات المشروع ليوافق عليها من قبل الهيئات الحكومية التابعة للدول الثلاث المشاركة في المشروع، ومن المتوقع توقيع الوثائق اللازمة بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية نهاية العام الجاري".

وأضاف البيان "سيتم استحداث مؤسسة مشتركة بين الدول الثلاث لإجراء عمليات التحديث المطلوبة، وستتم عمليات تمويل المشروع عبر حصص متساوية تدفعها هذه الدول، وسيعطي هذا المشروع لروسيا منصة احتياطية لإطلاق صواريخها الفضائية، كما سيوفر للإمارات وكازاخستنان إمكانية إطلاق مركباتهما إلى الفضاء".

إقرأ المزيد

وكانت وزارة التنمية الرقمية والابتكار في كازاخستان قد أشارت في وقت سابق إلى أن التكلفة الإجمالية لمشروع تحديث "منصة غاغارين" في "بايكونور" قد تبلغ 87 مليون دولار، وبعد عمليات التحديث ستكون هذه المنصة قادرة على إطلاق صواريخ Soyuz-2 الفضائية الروسية، وجميع النماذج المعدلة عن هذه الصواريخ.

المصدر: نوفوستي