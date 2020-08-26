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صاروخ "سويوز - 5" الفضائي الروسي سيكون جاهزا للإطلاق عام 2022

الفضاء

صاروخ
roscosmos.ru
صورة أرشيفية
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سيتم تصنيع أول نموذج حي لصاروخ "سويوز – 5" الفضائي الروسي الواعد نهاية عام 2022 أو مطلع عام 2023.

صرح بذلك للصحفيين الثلاثاء 25 أغسطس مدير عام مركز "بروغريس" الروسي المصنع لصواريخ "سويوز" الفضائية، دميتري بارانوف.

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وقال إن شركته مشغولة الآن بإنتاج نماذج اختبارية  للصاروخ المذكور. وأعاد إلى الأذهان أن صاروخ "سويوز – 5" يخطط لإطلاقه من مطار "بايكونور" الفضائي في إطار مشروع "بايتريك" الروسي الكازاخستاني وكذلك من المطار الفضائي العائم "المنصة البحرية" والذي يتم ترميمه حاليا بعد عودته من الولايات المتحدة.

يذكر أن شركة "إينيرغيا" الروسية هي التي تولت تصميم صاروخ "سويوز – 5" (إرتيش) المتوسط. ويتوقع أن تطلق 4 صواريخ اختبارية قبل أن يبدأ استخدام الصاروخ لنقل الحمولة المفيدة إلى مدار الأرض.

كما يخطط لاستخدام التكنولوجيات الخاصة به وبعض مكوناته في المرحلة الأولى للصاروخ فائق الثقل الذي يعمل المهندسون الروس حاليا على تصميمه.

المصدر: تاس

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