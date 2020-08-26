مسبار صيني يبتعد عن الأرض في طريقه إلى المريخ

ابتعد مسبار "تيان وين - 1" الصيني عن الأرض إلى مسافة 10 ملايين كيلومتر وبدأ يفحص أجهزته المخصصة للبحث عن آثار الحقل المغناطيسي في المريخ ودراسة مكونات صخوره.

أفاد بذلك موقع Space.com الإلكتروني نقلا عن الإدارة الفضائية الحكومية الصينية.

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وقال مدير البعثة الفضائية الصينية ، جون وانغ، إن فحوص الأجهزة ستجرى باستمرار بقدر اقتراب المسبار إلى المريخ.

ويجري بصورة خاصة فحص أجهزة قياس الحقل المغناطيسي ومقياس الأطياف والكاميرات.

يذكر أن المسبار الصيني أطلق إلى المريخ في 23 يوليو الماضي ليصل إلى الكوكب الأحمر بعد 7 أشهر، ثم سيعمل في مداره لمدة 3 أشهر، وبعدها ستنفصل عنه منصة تهبط على سطح المريخ في منطقة وادي "يوطوبيا" بصفته أكبر حفرة ناتجة عن سقوط الكويكب في المنظومة الشمسية. وسينفصل عن المنصة بعد ذلك روفر يواصل دراسة سطح المريخ.

وتنحصر مهمة البعثة العلمية الصينية في دراسة المواصفات الجيولوجية لسطح المريخ والبحث عن احتياطيات الجليد ودراسة جوف الكوكب وحقله المغناطيسي والطبقات الأيونية لغلافه الغازي.

المصدر: تاس