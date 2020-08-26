علماء الفلك يحصلون لأول مرة على صورة متعددة التردد للمجرة

حصل علماء الفلك الروس والأمريكيون باستخدام منظومة تلسكوبات لا سلكية، على صورة مركبة متعددة الترددات لمجرة TXS 0128 + 554 ، وهي نواة شابة تنبعث منها أشعة غاما.

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وتفيد مجلة TheAstrophysical Journal، بأن الصورة التي حصل عليها علماء الفلك منشورة على موقع المرصد الفلكي الوطني الأمريكي NRAO.

وقد قرر علماء الفلك، بعد أن اكتشف تلسكوب فيرمي الفضائي التابع لناسا، الذي يراقب الفضاء في نطاق أشعة غاما، أشعة عالية الطاقة تنبعث من المجرة TXS 0128 + 554 التي تقع على بعد 500 مليون سنة ضوئية عن الأرض، دراسة هذا الموقع بالتفصيل، باستخدام منظومة تلسكوبات VLBA اللاسلكية المتكونة من 10 تلسكوبات منتشرة في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة.

وتتكون الصورة المركبة المتعددة التردد، التي التقطتها منظومة VLBA من ست صور التقطت بتردد مختلف من 2.2 إلى 22.2 غيغاهيرتز. وصور الترددات العالية أكثر دقة ووضوحا.

وقد بدأ نشاط المجرة TXS 0128 + 554 قبل حوالي 80 سنة. ووفقا للباحثين، تشير الفجوة بين البتلات والمنطقة الوسطى، إلى أن انبعاث أشعة غاما لم يكن مستمرا، وتوقف في مرحلة ما، واستؤنف قبل حوالي 10 سنوات.

ويقول ماثيو ليستر، رئيس فريق البحث من جامعة بوردو، "هذا واحد من أصغر "المحركات النفاثة" في النظم، التي تنبعث من عدد قليل منها أشعة غاما ".

ويبلغ قطر المناطق المشعة حوالي 35 سنة ضوئية. تقع هذه المناطق في مركز المجرة حيث الثقب الأسود الذي كتلته أكبر بمليون مرة من كتلة الشمس.





المصدر: نوفوستي