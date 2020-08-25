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صور فضائية لحرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا!

الفضاء

صور فضائية لحرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا!
Фото автора Deep Rajwar: Pexels
صورة تعبيرية
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اشتعلت مئات الحرائق في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا خلال موجة الحر، مع انتشار سحب دخان كبيرة بحيث يمكن رؤيتها من الفضاء.

والتقط رائد ناسا، كريس كاسيدي، صورا للحرائق أثناء تحليقه فوق الأرض على متن محطة الفضاء الدولية.

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وغرد كاسيدي على حسابه في "تويتر"، بنشر ثلاث صور وكتب: "شكرا لجميع رجال الإطفاء وفرق الطوارئ، الذين يعملون على مدار الساعة في محاولة لاحتواء هذه الحرائق. خواطر ومواساة لكل الناس في المناطق المتضررة#CaliforniaFires".

وشارك الصور في 21 أغسطس، عندما سُجّل أكثر من 350 حريقا في الولاية الأمريكية.

وألقي اللوم جزئيا على العواصف الرعدية غير المعتادة، بالإضافة إلى الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وكان موسم الحرائق متوقعا في الولاية، ولكن الخبراء اعتقدوا أن هذا الموسم سيكون سيئا بشكل خاص بسبب موجة الحر الحالية.

ووصل رائد الفضاء، كاسيدي، إلى محطة الفضاء الدولية منذ شهر أبريل. كما التقط صورا لإعصار جينيفيف من المحطة الفضائية.

المصدر: ذي صن

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