صور فضائية لحرائق الغابات المدمرة في كاليفورنيا!

اشتعلت مئات الحرائق في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا خلال موجة الحر، مع انتشار سحب دخان كبيرة بحيث يمكن رؤيتها من الفضاء.

والتقط رائد ناسا، كريس كاسيدي، صورا للحرائق أثناء تحليقه فوق الأرض على متن محطة الفضاء الدولية.

Thanks to all of the fire fighters and emergency teams who are working around the clock trying to get these fires contained. Thoughts and prayers to all of the people in the impacted areas. #CaliforniaFirespic.twitter.com/XKx6Yak5bP — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 20, 2020

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وغرد كاسيدي على حسابه في "تويتر"، بنشر ثلاث صور وكتب: "شكرا لجميع رجال الإطفاء وفرق الطوارئ، الذين يعملون على مدار الساعة في محاولة لاحتواء هذه الحرائق. خواطر ومواساة لكل الناس في المناطق المتضررة#CaliforniaFires".

وشارك الصور في 21 أغسطس، عندما سُجّل أكثر من 350 حريقا في الولاية الأمريكية.

وألقي اللوم جزئيا على العواصف الرعدية غير المعتادة، بالإضافة إلى الرياح القوية وارتفاع درجات الحرارة.

وكان موسم الحرائق متوقعا في الولاية، ولكن الخبراء اعتقدوا أن هذا الموسم سيكون سيئا بشكل خاص بسبب موجة الحر الحالية.

If you don’t believe in climate change, come to California.



This is from today. And is just a small part of the nearly 600 fires we are battling this week. pic.twitter.com/iv4stV3Aax — Gavin Newsom (@GavinNewsom) August 23, 2020

ووصل رائد الفضاء، كاسيدي، إلى محطة الفضاء الدولية منذ شهر أبريل. كما التقط صورا لإعصار جينيفيف من المحطة الفضائية.

المصدر: ذي صن