الروس مستعدون للوصول إلى مطار "كورو" الفضائي لإطلاق القمر الإماراتي

أعرب الخبراء في مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية عن استعدادهم للوصول إلى مطار "كورو" الفضائي في غوانا الفرنسية بأمريكا الجنوبية في أغسطس الجاري لإطلاق القمر الصناعي الإماراتي.

أعلن ذلك ناطق باسم المركز الروسي لاستثمار البنية التحتية الفضائية بصفته فرعا في "روس كوسموس" على هامش منتدى "الجيش – 2020" العسكري التقني الذي افتتح أمس أعماله في ضواحي موسكو.

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وقال إن "خبراءنا جاهزون لوصول المطار الفضائي الفرنسي بغية إعداد منصة إطلاق الصاروخ الروسي من طراز "سويوز إس تي". وأعاد إلى الأذهان إن إطلاق صاروخ " سويوز – إس تي" الروسي الخفيف الحامل القمر الصناعي الإماراتي من مطار "كورو" الفضائي مخطط له في أكتوبر المقبل.

يذكر أن المركز الجوي الفضائي الألماني كان قد أفاد في يوليو الماضي بأن إطلاق الصاروخ الروسي الحامل القمر الصناعي Falcon Eye 2 التابع لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي تم تأجيله من يوم 6 مارس الماضي بسبب انتشار وباء الفيروس التاجي سيطلق في 16 أكتوبر.

جدير بالذكر أن كل التحضيرات لإطلاق الصواريخ الفضائية في مطار "كورو" الفضائي الفرنسي تم وقفها في أبريل الماضي للسبب ذاته.

المصدر: تاس