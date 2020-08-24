مصمم البدلات الفضائية الروسي يشكك بجودة بدلات إيلون ماسك

أعلن فلاديمير بيروجكوف، مصمم بدلات الفضاء، مدير مركز "كينيتيكا" في الجامعة الوطنية للبحوث التكنولوجية، ، أن تصميم بدلات الإنقاذ Space suit لرواد الفضاء جيد، ولكن فعاليتها موضع شك.

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وقال بيروجكوف في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "هذه في الواقع ليست بدلات فضاء، بل معدات حماية شخصية خلال الرحلة من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، من مصمم الأزياء خوسيه فرناندز ، الذي ابتكر مظهر أبطال هوليود الخارقين. ومع نجاح الأمريكيين في العلاقات العامة، إلا أن موثوقية هذه التكنولوجيا تختبر خلال سنوات من العمل".

ووفقا له، لم يقتصر عمل المصممين على البدلات الفضائية فقط، بل وشمل معدات سبيس إكس الأخرى. وإذا بذلنا جهودا معينة يمكن تحقيق نفس الشيء في المعدات الروسية.

وقال "المظهر الخارجي لصاروخ فالكون -9، جيد. وشكله يشابه شكل صواريخنا. إنها عبارة عن أسطوانة طويلة عالية التقنية، تم التوصل إليها تكنولوجيا. وعلينا أن نعمل على تصميم الطلاء اللازم لصواريخنا".

وتجدر الإشارة، إلى أن الحديث يدور حول بدلات الفضاء التي سيرتديها رواد الفضاء على مركبات Crew Dragon الفضائية خلال الرحلات إلى المحطة الفضائية الدولية والعودة إلى الأرض، التي تنتجها شركة سبيس إكس التي يملكها إيلون ماسك.

المصدر: نوفوستي