ناسا تقيّم الخطر على حياة طاقم المحطة الفضائية الدولية

أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا ، أن ارتفاع مستوى تسرب الهواء في المحطة الفضائية الدولية، لا يهدد حياة رواد الفضاء الموجودين على متنها، لأنه ضمن الحدود المسموح بها.

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وتضيف الوكالة، يعمل الخبراء حاليا على وضع خطة للبحث عن مصدر التسرب وعزله ومن ثم إصلاحه. مشيرة، إلى أنه في نوفمبر عام 2019 سجل ارتفاع بسيط في مستوى تسرب الهواء في المحطة، تجاوز الحد المسموح به قليلا.

وتشير الوكالة موضحة، "بسبب عمل المحطة اليومي، بما فيها خروج الرواد إلى الفضاء المكشوف، والتحام وانفصال المركبات الفضائيةـ تطلب بعض الوقت لجمع البيانات اللازمة لقياس معدلات التسرب".

ووفقا للوكالة، يأمل الخبراء تلقي البيانات الأولية اللازمة لتحليل أوسع للحادث، في نهاية الأسبوع.

ويذكر أن رائد الفضاء الأمريكي كريس كاسيدي موجود حاليا في وحدة "زفيزدا" بالقطاع الروسي من المحطة الفضائية الدولية.

المصدر: نوفوستي