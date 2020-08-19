الذكرى الـ60 لإطلاق الاتحاد السوفيتي كلبتين إلى الفضاء عادتا إلى الأرض

أطلق منذ 60 عاما في 19 أغسطس عام 1960 إلى مدار الأرض القمر الصناعي السوفيتي "سبوتنيك – 5".

وكان على متنه الكلبتان، بيلكا وستريلكا، فضلا عن الفئران والحشرات ونباتات وبذور وبعض أنواع الجراثيم وغيرها من الكائنات الأحيائية. وكانت تلك التجربة أول رحلة فضائية مدارية للمخلوقات الحية مع عودتها الناجحة إلى الأرض.

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وأشرف على التجربة أبو الفضاء السوفيتي الروسي، وكبير مصممي المركبات الفضائية السوفيتية، سيرغي كوروليوف شخصيا.

وكانت الغاية من التجربة دراسة تأثير الفضاء الكوني على المخلوقات الحية واختبار أنظمة إعادتها إلى الأرض.

واستغرقت الرحلة الفضائية 25 ساعة حين قامت المركبة الفضائية بـ17 دورة كاملة حول الأرض، ثم عادت بسلام إلى الأرض.

وعاشت الكلبتان بعد الرحلة الفضائية في معهد الطب الجوي والفضائي الروسي. أما كلبة، ستريلكا، فأنجبت فيما بعد 6 جراء أهدي أحدها لزوجة الرئيس الأمريكي جون كنيدي جاكلين كنيدي.

وكان بيلكا وستريلكا طاقما فضائيا ثالثا للكلاب. وأطلقت قبلهما إلى الفضاء الكلبة، لايكا. لكنها لم تعد إلى الأرض.

المصدر: روس كوسموس