صائدو الأجسام الغامضة يزعمون اكتشاف "سفينة فضاء قديمة" على عطارد!

يعتقد صائدو الكائنات الفضائية الغريبة أنهم رصدوا "سفينة فضاء قديمة" في وسط فوهة على كوكب عطارد.

ونُشرت صور الجسم الغريب المفترض على موقع نظرية المؤامرة الشهير.

#UFO hunters say they've discovered a mile-wide 'ancient spaceship' on Mercury https://t.co/nIzphpSX5z — The US Sun (@TheSunUS) August 17, 2020

وكتب سكوت سي وارنغ، في UFO Sightings Daily: "وجدت هيكلا داخل فوهة على كوكب عطارد اليوم، له ثلاثة أجزاء طويلة. وتشير خريطة وكالة ناسا إلى أن محيطه يبلغ 2.5 كم وارتفاعه 2.5 كم. وهذا هيكل ضخم".

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وأضاف موضحا: "طريقة تواجد الهيكل تجعلني أعتقد أن هذه سفينة ويمكن أن تتحرك من مكان إلى آخر. ربما تكون رست في هذا الموقع في الحفرة لتسهيل العثور عليها والوصول إليها".

وتابع سكوت: "لكن، أتساءل أين ذهب القبطان وطاقمه؟ ينبغي أن يكون هناك قاعدة تحت اليابسة بالقرب من هذا الموقع، أو لماذا توقفت السفينة هناك؟".

وبالطبع، هناك الكثير من التفسيرات المحتملة الأخرى لما يبدو أن وارنغ رصده على عطارد.

الجدير بالذكر أن عطارد هو كوكب صخري، لذا يمكن أن يكون هناك مجرد تكوين وعر على سطحه.

وجرى توفير إحداثيات المصدر لرؤية الشكل غير المعتاد، حتى يتمكن المشككون من إلقاء نظرة بأنفسهم.

المصدر: ذي صن