العلماء الروس لا يستبعدون وجود بوادر حياة في كوكب الزهرة

يعتزم العلماء الروس التأكد من صحة فرضية طرحها عالم الفيزياء الفلكية الروسي، ليونيد كسانفوماليتي" تفيد باحتمال وجود بوادر حياة في كوكب الزهرة.

وذلك عن طريق معالجة صور فوتوغرافية سيلتقطها مسبار " فينيرا - دي" الذي سيبدأ العمل على تصميمه عام 2021.

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صرح بذلك المدير العلمي لمعهد الدراسات الفضائية في أكاديمية العلوم الروسية ليف زيليوني.

وقال: "نأمل أن نعمل ذلك خلال بعثتنا القادمة إلى كوكب الزهرة التي ستستطيع إرسال مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية تتميز بجودة فائقة الدقة".

وأوضح أن فرضية العالم الروسي تفيد بأن الحياة قد تكتسب مختلف الأشكال في ظروف مختلفة.

وأعاد، زيليوني إلى الأذهان أن الخبراء في فرع سيبيريا لأكاديمية العلوم الروسية أجروا تجربة على الجزيئات في ظروف درجة الحرارة العالية جدا، كما هو الحال في كوكب الزهرة وتوصلوا إلى استنتاج أن الجزيئات تعيد تنظيمها الذاتي في الظروف الطارئة.

وافترض، زيليوني، بناء على نتائج تلك التجربة أنه يحتمل أن تحضر في أجواء الزهرة كائنات يمكن أن تشكل الحياة.

يذكر أن مدير معهد الدراسات الفضائية، ليف زيليوني، أعلن في منتصف مايو الماضي أن أكاديمية العلوم الروسية وضعت برنامج دراسة الزهرة الذي يقضي بإرسال 3 مسابير مزودة بالأجهزة التلفزيونية والفوتوغرافية الحديثة إلى هذا الكوكب وسيطلق أولها نهاية عشرينيات القرن الجاري.

المصدر: تاس