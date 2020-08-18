ربع الصواريخ التي أطلقت إلى الفضاء في العالم محركاتها روسية

سجلت 11 عملية إطلاق ناجحة لصواريخ فضائية في العالم بمحركات مؤسسة "إينرغوماش" الروسية خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2020.

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ويشير بيان وزارة الاستثمار والصناعة والعلوم بمقاطعة موسكو ، إلى أن هذا يعادل 24.4% من إجمالي الصواريخ الفضائية (45 صاروخا) التي أطلقت في العالم خلال الستة أشهر الأولى من عام 2020.

ويشير البيان، إلى أن المحركات الروسية المستخدمة في عمليات الإطلاق تعمل بالوقود السائل: RD-107A / 108A و RD-180 و RD-181 ، وهي من صنع مؤسسة "إينيرغوماش" العاملة في مقاطعة موسكو.

وتقول الوزيرة يكتيرينا زينوفيفا، تستخدم منتجات مؤسسة "إينيرغوماش" ليس فقط في روسيا، بل وفي بلدان عديدة أخرى، وتضيف، "يعمل في مؤسسات مقاطعة موسكو المرتبطة بقطاع الفضاء ما يقارب 40 ألف شخص. لذلك تعد مقاطعة موسكو واحدة من المقاطعات الروسية الرائدة في الصناعات الفضائية ولديها إمكانات استثمارية عالية للشركات العاملة في قطاع الصناعات الفضائية".





المصدر: نوفوستي