مسبار الأمل ينفذ بنجاح أول عملية توجيه مسار نحو الكوكب الأحمر

كشف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن أولى عمليات توجيه مسار مسبار الأمل تمت بنجاح.

وتعد هذه المهمة جزءا من سلسلة مناورات توجيه المسار وتُشكل محطة رئيسة ومرحلة مهمة في رحلة المسبار إلى الكوكب الأحمر، والتي تستغرق سبعة أشهر.

ينجح فريق #مسبار_الأمل في إتمام أولى عمليات توجيه المسبار نحو المريخ، إتمام هذه العملية بنجاح يُعد مرحلة مهمة في رحلة المسبار إلى الكوكب الأحمر. وتم خلال عملية التوجيه تشغيل أجهزة دفع المسبار الستة للمرة الأولى، لاستخدامها في وضع المسبار في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ. pic.twitter.com/YodyZBVpVX — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) August 17, 2020

وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إن المسبار الآن في مساره الصحيح نحو الكوكب الأحمر، لمباشرة مهمته العلمية وإثراء المجتمع العلمي العالمي بمعلومات وبيانات علمية جديدة.

وتعد عملية توجيه المسار هذه التشغيل الأول من نوعه لأجهزة الدفع الستة لمسبار الأمل، في هذه العملية المهمة، والتي وضعت المسبار الآن في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ.

وأوضح المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ: "نجاح عملية توجيه المسار الأولى لمسبار الأمل محطة مهمة بالنسبة لنا، كونها الأولى التي تعمل فيها نظم الدفع للمسبار في الفضاء، ولأنها تحدد المسار النهائي للمسبار نحو كوكب المريخ".

سيكشف مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ #مسبار_الأمل عن أسرار جديدة حول الكوكب الأحمر، وهو ما قد يساعدنا على إنشاء موقع مأهول بالبشر على المريخ يوماً ما. إليك إحدى التجارب التي سيجريها مسبار الأمل من أجل كشف المزيد من أسرار الكوكب الأحمر. #العرب_إلى_المريخpic.twitter.com/NWJBddBcqK — Hope Mars Mission (@HopeMarsMission) August 4, 2020

ويشار إلى أنه كان مخططا عقب الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في 20 يوليو الماضي، من منصة الإطلاق في جزيرة تانغاشيما جنوب اليابان، إجراء سبع عمليات توجيه لمسار المسبار في رحلته البالغة 493 مليون كم نحو المريخ، إلا أن كفاءة الإطلاق وعمليات المسبار الأولية ساهمت في وضعه في مسار أكثر قربا من المسار النهائي.

وأوضح المهندس عمران: "فاقت نتائج إطلاق مسبار الأمل توقعاتنا، فهو الآن في مساره في الاتجاه المطلوب لبلوغ مدار المريخ. ويتطلب منا أقل مما خططنا له مسبقا من تعديلات في مساره".

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار المريخ في فبراير 2021، ليرسم صورة متكاملة لمناخ الكوكب الأحمر على مدى سنة مريخية.

المصدر: الإمارات اليوم