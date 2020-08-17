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مسبار الأمل ينفذ بنجاح أول عملية توجيه مسار نحو الكوكب الأحمر

الفضاء

مسبار الأمل ينفذ بنجاح أول عملية توجيه مسار نحو الكوكب الأحمر
Reuters AHMED JADALLAH
مسبار الأمل
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كشف مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، أن أولى عمليات توجيه مسار مسبار الأمل تمت بنجاح.

وتعد هذه المهمة جزءا من سلسلة مناورات توجيه المسار وتُشكل محطة رئيسة ومرحلة مهمة في رحلة المسبار إلى الكوكب الأحمر، والتي تستغرق سبعة أشهر.

وقال المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، إن المسبار الآن في مساره الصحيح نحو الكوكب الأحمر، لمباشرة مهمته العلمية وإثراء المجتمع العلمي العالمي بمعلومات وبيانات علمية جديدة.

وتعد عملية توجيه المسار هذه التشغيل الأول من نوعه لأجهزة الدفع الستة لمسبار الأمل، في هذه العملية المهمة، والتي وضعت المسبار الآن في مساره المباشر باتجاه كوكب المريخ.

وأوضح المهندس عمران شرف، مدير مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ: "نجاح عملية توجيه المسار الأولى لمسبار الأمل محطة مهمة بالنسبة لنا، كونها الأولى التي تعمل فيها نظم الدفع للمسبار في الفضاء، ولأنها تحدد المسار النهائي للمسبار نحو كوكب المريخ".

ويشار إلى أنه كان مخططا عقب الإطلاق الناجح لمسبار الأمل في 20 يوليو الماضي، من منصة الإطلاق في جزيرة تانغاشيما جنوب اليابان، إجراء سبع عمليات توجيه لمسار المسبار في رحلته البالغة 493 مليون كم نحو المريخ، إلا أن كفاءة الإطلاق وعمليات المسبار الأولية ساهمت في وضعه في مسار أكثر قربا من المسار النهائي.

وأوضح المهندس عمران: "فاقت نتائج إطلاق مسبار الأمل توقعاتنا، فهو الآن في مساره في الاتجاه المطلوب لبلوغ مدار المريخ. ويتطلب منا أقل مما خططنا له مسبقا من تعديلات في مساره".

ومن المتوقع أن يصل مسبار الأمل إلى مدار المريخ في فبراير 2021، ليرسم صورة متكاملة لمناخ الكوكب الأحمر على مدى سنة مريخية.

المصدر: الإمارات اليوم

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