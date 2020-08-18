ثلاثة أقمار صناعية روسية من طراز Gonets-M" للاتصالات

أعلنت شركة نظم الأقمار الصناعية المعلوماتية التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" أنها تخطط للانتهاء من إنتاج ثلاثة أقمار صناعية من نوع "Gonets-M" جديدة للاتصالات حتى نهاية السنة الحالية.

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وتشير صحيفة "سيبيرسكي سبوتنيك" إلى أن "العمل يجري على قدم وساق في شركة نظم الأقمار الصناعية المعلوماتية لإنتاج أقمار صناعية صغيرة للاتصالات من نوع Gonets-M للعمل في مدارات فضائية منخفضة، ومن المقرر الانتهاء من إنتاجها قبل نهاية السنة الحالية".

ويذكر أن سبق أن أعلن، عن خطة لإطلاق ستة أقمار صناعية للاتصالات من نوع Gonets-M في نهاية سبتمبر ونوفمبر-ديسمبر 2020 بواسطة صاروخي نقل من طراز Soyuz-2.1b ووحدة التعجيل "فريغات" من مطار بليسيتسك الفضائي.

وتجدر الإشارة إلى أن مهمة منظومة أقمار Gonets-D1M العالمية للأقمار الصناعية، هي توفير الاتصالات ونقل البيانات إلى المناطق النائية في أقصى الشمال، وكذلك المراقبة الصناعية والبيئية والنقل.

وكانت مؤسسة "روس كوسموس" قد أعلنت على موقعها الرسمي في شهر مايو 2020، أن 11 قمرا صناعيا تعمل في مجموعة أقمار Gonets-D1M بدلا من 12 المقررة (ثلاثة أقمار في 4 مستويات)، وإن ثمانية من هذه الأقمار قد انتهت فترة صلاحيتها المقررة.

المصدر: نوفوستي