ناسا ترصد ظاهرة "غير عادية" لمذنب ثلاثي يمر أمام الشمس

اكتشف علماء الفلك ظاهرة مذهلة ونادرة، تتمثل في مذنب ثلاثي يطير فوق الشمس في صور تابعة لناسا.

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وصُدم عشاق الفضاء برؤية ثلاث شظايا مذنب تطير أمام الشمس في صور الأقمار الصناعية لمرصد الشمس وغلافها (SOHO)، التابع لناسا.

وفي تجميع سريع، يمكن رؤية الأجزاء الثلاثة، المسماة SOHO 4050 و4052 SOHO و4049 SOHO، وهي تكبر أمام نجمنا المضيف. ومع ذلك، يشعر الباحثون بالحيرة من هذا المشهد، قائلين إنهم غير متأكدين من مصدر شظايا المذنب.

ومعظم المذنبات التي يكتشفها مرصد الشمس وغلافها، هي ما يُعرف باسم شظايا "كروتز مذنب راعي الشمس"، من المذنبات التي تمر أمام الشمس، وكانت جزءا من جسم أكبر تفكك منذ 1000 عام على الأقل.

ومع ذلك، لا يستطيع العلماء تتبع مدارات الظواهر الثلاثية بشكل دقيق.

SOMETHING UNUSUAL JUST FLEW PAST THE SUN: Spoiler Alert: It's not an alien armada. It was a triple comet SOHO



SOLAR CYCLE 25 ACTIVE REGIONS: The sun's southern hemisphere is undergoing an outbreak of Solar Cycle 25 active regions. Aug12 magnetic map SDOhttps://t.co/RpHotU30TLpic.twitter.com/Ff1oswsOZS — Justice (@Loveon999) August 13, 2020

A solar satellite launched by @NASA and the @esa spotted a cluster of three comets flying close to the sun.



A scientist who analyzed the images stated that the object did not come from a well-known family of comets.https://t.co/i3HAqczb4N — U.S. Naval Research Laboratory (@USNRL) August 14, 2020

وقال كارل باتامز من مختبر الأبحاث البحرية في واشنطن العاصمة لطقس الفضاء: "لسوء الحظ، فإن تحديد المذنبات الصغيرة المتشظية مثل هذه ليس جيدا. وربما كان هذا أول وآخر مرور للمذنب بالقرب من الشمس، لأنه من المحتمل أن يكون انهار تماما الآن. ولكن مرصد الشمس وغلافها سيستمر في مراقبة الشمس، وانتظار العرض الخاص التالي للمذنب حتى يأتي".

المصدر: إكسبرس