لقطة من محطة الفضاء الدولية ترصد ظاهرتين "ساحرتين" على الأرض في صورة واحدة

التقط أحد أفراد طاقم البعثة 62 في محطة الفضاء الدولية ظاهرتين مثيرتين مجتمعتين معا في الغلاف الجوي الأرضي، قبل الفجر مباشرة.

وتظهر الصورة التي التقطت في وقت سابق من شهر مارس من هذا العام، الألوان الرائعة للشفق القطبي والتوهج الجوي، قبل الفجر، عندما كانت المحطة الفضائية تحلق فوق جنوب شبه جزيرة ألاسكا.

وتنتج الألوان الرائعة التي يمكن رؤيتها في الصورة عن جزيئات في الغلاف الجوي العلوي للأرض تتفاعل بطرق مختلفة، والتي أدت إلى اجتماع ظاهرتين مختلفتين تماما في الغلاف الجوي في صورة واحدة.

وعلى الرغم من أن المشهد يبدو سحريا عند النظر إليه، إلا أن هناك تفسيرا علميا يوضح ما يحدث بالفعل على الأرض.

وتتمثل الظاهرة الأولى في الشفق القطبي، والتي تنتج ألوانا خضراء متوهجة ذات أطراف حمراء على الجانب الأيسر من الصورة.

ويحدث الشفق القطبي عندما تضرب الجسيمات المشحونة من الرياح الشمسية الغلاف المغناطيسي للأرض، وهو نوع من العباءة الواقية حيث تكون مثل هذه الجسيمات تتقلب في مجالنا المغناطيسي.

وتختلط الجزيئات بغازات الغلاف الجوي مثل الأكسجين والنيتروجين، وتخلق الألوان التي نعرفها باسم الشفق. وتحفزها الرياح الشمسية، حيث تطلق ذرات الأكسجين في أعلى ارتفاع حالة طاقة أعلى تظهر في شكل وهج أحمر، بينما ينتج اللون الأخضر عن الأكسجين المثار أو جزيئات النيتروجين التي تطلق الطاقة على ارتفاعات منخفضة.

لكن الشفق هو جزء واحد فقط من الصورة التي التقطها رائد الفضاء على متن المحطة الفضائية الدولية بالذات، حيث يمكن رؤية نطاق أصفر وأحمر للضوء فوق منحنى كوكبنا مباشرة، يطلق عليه "الوهج الهوائي".

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ولفهم توهج الهواء، وبشكل أكثر تحديدا "توهج الليل"، عليك أن تتذكر أن سماء الليل ليست مظلمة تماما، ولا حتى بعد استخراج التلوث الضوئي وضوء النجوم وضوء الشمس المنتشر.

وبدلا من ذلك، تنتج الذرات "انبعاثات" من كونها في حالة الإثارة. على سبيل المثال، الأكسجين الذي تم تحطيمه خلال النهار يعاد تجميعه ويطلق طاقته الإضافية كفوتونات في الليل. وتساهم جزيئات النيتروجين والتفاعلات بين النيتروجين والأكسجين في هذا التوهج في الغلاف الجوي.

وتظهر الفوتونات التي تم إطلاقها في هذه الحالة باللون الأخضر، كما تبدو في الصورة، ولكن يحدث اللون الأصفر أحيانا في طبقة سفلية (بين 80 إلى 100 كم فوق سطح الأرض).

وتتفكك النيازك في هذه الطبقة من الغلاف الجوي، وتطلق ذرات الصوديوم في الهواء، ومن ثم يطلق عليها اسم طبقة الصوديوم، ذرات الصوديوم المثارة ستخلق وهجا أصفر واضحا.

ويتسبب شروق الشمس خلف الأرض في ظهور حافة الكوكب باللون الأزرق الداكن. ويحدث هذا لنفس السبب الذي يجعل السماء زرقاء خلال النهار، عندما يصطدم ضوء الشمس بجزيئات الغلاف الجوي، ويتشتت الضوء الأزرق (أحد أقصر الأطوال الموجية)، بينما يُسمح للضوء الملون الآخر بالمرور.

ويبدو أن خطوط الشفق القطبي الخضراء المتموجة ذات القمم الحمراء تتقاطع مع النطاق الأحمر والأصفر الصامت لتوهج الهواء، وتضيف الشمس المشرقة، خلف طرف الأرض وقت التقاط هذه الصورة، لونا أزرق عميقا إلى الأفق. وينضم الضوء المنبعث من مدن في كولومبيا البريطانية وألبرتا بكندا إلى ضوء النجوم لتنتشر في السماء في الصباح الباكر.

المصدر: ساينس ألرت