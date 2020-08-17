ناسا تخطط لإرسال رحلة مأهولة أخرى إلى المحطة الفضائية هذا العام

أعلنت مصادر في وكالة ناسا الأمريكية أن الوكالة تخطط لإرسال رحلة مأهولة إلى المحطة الفضائية قبل نهاية العام الجاري.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للوكالة "تخطط ناسا مع شركة سبيس إكس الأمريكية لإرسل دفعة جديدة من رواد الفضاء إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة من نوع Crew Dragon، موعد إطلاق المركبة لن يكون قبل 23 أكتوبر القادم".

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن المركبة من المفترض أن تطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، لتحمل إلى المحطة رواد الفضاء الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي، ليبقى هؤلاء الرواد على متن المحطة مدة نصف سنة تقريبا.

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وقبل انطلاق هذه المهمة من المفترض أن تطلق روسيا مركبة مأهولة من نوع Soyuz MS-17 نحو المحطة أيضا، ستحمل على متنها رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرتشكوف، ورائدة الفضاء التابعة لناسا، كاثلين روبين.

وكانت مصادر في مؤسسة "روس كوسموس" قد ذكرت سابقا بأن مركبة من نوع Soyuz MS-17 ستطلق في أكتوبر العام الجاري نحو المحطة الفضائية الدولية في رحلة مأهولة، وأن عملية الإطلاق ستتم من قاعدة "بايكونور" الفضائية بكازاخستان، وبواسطة صاروخ روسي الصنع من نوع Soyuz-2.1a..

المصدر: تاس