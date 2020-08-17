صاروخ Vega الأوروبي سيحمل 53 قمرا إلى مدارات الأرض

أعلنت مصادر في شركة Arianespace الفرنسية أن صاروخ Vega الأوروبي سيحمل 53 قمرا صناعيا صغيرا إلى مدارات الأرض.

وحول الموضوع قال المدير التنفيذي للشركة، ستيفان إسرائيل: "لقد تقرر تأجيل موعد إطلاق صاروخ Vega الأوروبي من 17 أغسطس الجاري حتى الأول من سبتمبر المقبل، الصاروخ سينطلق من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، وسيحمل إلى مدارات الأرض 53 قمرا صناعيا".

وأضاف "هذا الإطلاق مهم للغاية كونه سيؤكد مفهوم مشروع SSMS لإرسال الأقمار الصناعية المتناهية الصغر إلى مدارات الأرض".

وتبعا لشركة Arianespace فإن بعض الأقمار التي سيحملها الصاروخ المذكور إلى مدارات الأرض في رحلته المنتظرة ستعمل بعدة مجالات، منها مراقبة واستشعار الأرض عن بعد، وتأمين الاتصالات، والقيام ببعض مهمات للأبحاث العلمية، وكذلك اختبار تقنيات جديدة لتنفيذ المشاريع التعليمية.

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وكانت الشركة تخطط لإطلاق هذا الصاروخ بداية في 18 يونيو الفائت، لكن العملية أجلت عدة مرات بسبب الظروف المرتبطة بالأحوال الجوية غير المواتية فوق قاعدة الإطلاق.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الصاروخ سيكون نسخة معدلة عن صواريخ Vega التقليدية، وله القدرة على نقل حمولات بنحو 2200 كلغ إلى مدارات الأرض.

المصدر: نوفوستي