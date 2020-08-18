ناسا تؤكد جاهزية مروحية ستحلق في أجواء المريخ

قام المهندسون في ناسا بشحن بطاريات مروحية Ingeniuity التي يحملها مسبار Perseverance على متنه في تحليقه نحو المريخ.

وقالوا إن المروحية تحملت بنجاح عملية إطلاق المسبار إلى الفضاء. كما تتحمل حاليا ظروف الفضاء الكوني.

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وجاء على موقع ناسا أن:" هذا الأمر يبعث على التفاؤل. لكن المروحية يجب أن تحل عددا من المشاكل قبل أن تقوم بأول رحلة في أجواء المريخ".

وقالت المديرة العلمية لمشروع Ingeniuity، ميمي أونغ، إن مسبار Perseverance الذي انطلق إلى المريخ في 30 يوليو الماضي يحمل على متنه الروفر ومروحية Ingeniuity الاختبارية. وتنحصر مهمتها الرئيسة في تأكيد إمكانية التحليق في الأجواء فوق سطح المريخ. وإضافة إلى ذلك فإن المروحية ستساعد الروفر في البحث عن آثار للحياة.

يذكر أن مهندسي ناسا بدأوا في فحص جاهزية المروحية بعد أسبوع من دخول المسبار الفضاء الكوني المكشوف. وتضمن الفحص شحن البطاريات حتى مستوى 35% والتأكد من جاهزية كل المكونات الإلكترونية للمروحية.

وقالت مديرة المشروع إن مثل هذا الفحص سيجري كل أسبوعين.

جدير بالذكر أنه يتوقع أن يهبط روفر Perseverance بمروحية Ingeniuity على متنه في فبراير عام 2021 بمنطقة حفرة "يزيرو" بالقرب من خط استواء المريخ.

وسيبحث الروفر عن آثار حياة على سطح المريخ في الماضي وتقييم إمكانية وجودها في الوقت الراهن.

المصدر: تاس