شركة Arianespace تعلن عن تأجيل إطلاق صاروخها الفضائي

أعلنت شركة Arianespace الفرنسية أن عملية إطلاق صاروخ Ariane 5 إلى الفضاء تقرر تأجيلها مرة أخرى.

وقال بيان صادر عن الشركة "بسبب الأحوال الجوية السيئة المرتبطة بالرياح القوية فوق موقع الإطلاق في قاعدة غوايانا الفضائية قررنا عدم بدء الاستعدادات النهائية لعملية الإطلاق VA253 الخاصة بصاروخ Ariane 5".

وأشارت الشركة إلى أن عملية إطلاق الصاروخ قد أجلت على الأغلب حتى 16 أغسطس الجاري لتجرى في تمام الساعة (00:33بتوقيت موسكو)، في حال ساعدت ظروف الطقس على ذلك.

Flight #VA253: Launch targeted for August 15 due to weather conditions. Read the press release: https://t.co/7yyACgfU3K — Arianespace (@Arianespace) August 13, 2020

وسيحمل الصاروخ المذكور إلى مدارات الأرض قمر BSAT-4b الياباني، وقمر Galaxy 30 التابع لشركة Intelsat الدولية، ليعمل هذان القمران على تأمين البث الإذاعي والتلفزيوني عالي الجودة، إضافة إلى قمر MEV-2 التابع لشركة Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC الأمريكية، والذي سيعمل كقمر لصيانة وإطالة مدة خدمة أقمار Intelsat 10-02 في مدارات الأرض.

Launch readiness confirmed! #Ariane 5 Flight #VA253 has been approved for its Aug. 14 liftoff from the Spaceport in French Guiana – which will deploy a multi-spacecraft payload of Galaxy 30, MEV-2 and BSAT-4b to GTO. pic.twitter.com/FD5ynRFvNv — Arianespace (@Arianespace) August 12, 2020

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تجدر الإشارة إلى أن عملية إطلاق هذا الصاروخ كانت قد أجلت عدة مرات، ففي البداية كان من المفترض إطلاقه في 28 يوليو الفائت، ثم أجلت العملية 3 أيام بعد اكتشاف عطل في أحد المستشعرات الموجودة في خزانات الهيدروجين السائل فيه، ومن ثم تقرر تأجيل الإطلاق إلى 14 أغسطس الجاري، ومؤخرا أجلت حتى 16 أغسطس.

المصدر: نوفوستي