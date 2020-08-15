"روس كوسموس" تستأنف اختيار المرشحين للانضمام إلى فريق رواد الفضاء

استأنف مركز"غاغارين" الروسي لتدريب رواد الفضاء عملية فحص المرشحين للانضمام إلى فريق رواد الفضاء الذين سيقومون لاحقا برحلات فضائية مأهولة.

أفاد بذلك يوم 14 أغسطس ناطق باسم مركز "غاغارين" وقال إن المركز يفحص كل أسبوع 3 مرشحين. وهناك مرشحون لم يجتازوا اختبارات في بعض الأقسام.

وقال الناطق إن عملية فحص المرشحين ستستمر لغاية أكتوبر المقبل. وأضاف أن المركز تلقى أولا 1984 طلبا بالانضمام إلى فريق رواد الفضاء اختير منهم 156 مرشحا، بمن فيهم 123 رجلا و33 امرأة ، مشيرا إلى أن الرجال والنساء يجتازون كل الاختبارات على قدم المساوة.

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أما مجلة "روسكي كوسموس" (الفضاء الروسي) التابعة لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية فأفادت بأن 59 مرشحا تأهلوا للدور النهائي ومن بينهم 13 مرشحا يعملون في الصناعة الفضائية الروسية و 11 مرشحا يخدمون في الجيش.

يذكر أن عملية ترشيح دفعة جديدة لفريق رواد الفضاء الروسي انطلقت في 3 يونيو عام 2019 . وقال مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الروسية، دميتري روغوزين، خلال زيارته الميدانية لمركز "بروغريس" للصواريخ الفضائية إنه يتمنى أن يضم فريق رواد الفضاء رائدات فضاء أيضا وبعدد أكبر مما هو عليه الآن.

المصدر: تاس