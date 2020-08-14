وصول صاروخ "أنغارا" الثقيل إلى مطار "بليسيتسك"

أرسل مركز "خرونيشيف" المصنع للصواريخ الفضائية صاروخ "أنغارا – آ5" الروسي الثقيل إلى مطار "بليسيتسك" الفضائي العسكري.

صرح بذلك مصدر لوكالة "تاس" الروسية في الصناعة الفضائية وقال إن الصاروخ ينقل إلى المطار الفضائي بقطار سكة الحديد ويتوقع أن يصل إلى هناك في 17 أغسطس الجاري ليتم تحضيره للاختبار الفضائي.

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وكان ناطق باسم شركة "روس كوسموس" الروسية قد أفاد في وقت سابق بتحميل أجزاء صاروخ "أنغارا" الثقيل في عربات القطار لتنتظر قرارا بإرسالها إلى المطار الفضائي. وأوضح أن الصاروخ اجتاز بنجاح كل الاختبارات الأرضية في مركز "خرونيتشيف" الفضائي ويعتبر جاهزا للاختبار الفضائي.

أما مدير عام مؤسسة " روس كوسموس" الفضائية الروسية ، دميتري روغوزين، فأعلن في مايو الماضي أن صاروخ "أنغارا – آ5" الفضائي الثقيل سيطلق الخريف المقبل.

يذكر أن "أنغارا" هي أسرة من الصواريخ الفضائية الروسية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وفائقة الثقل. وأطلق أول صاروخ ثقيل من هذا النوع في ديسمبر عام 2014.

المصدر: تاس