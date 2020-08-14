تركيز البنزول في جو المحطة الفضائية الدولية لا يهدد طاقمها

كشف الجهاز الجديد لتحليل الهواء، الذي وصل إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الشحن الروسية "بروغريس" في نهاية يوليو الماضي، أن تركيز البنزول هو ضمن الحدود المسموح بها.

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وأعلن مصدر في المكتب الإعلامي لمؤسسة "روس كوسموس" في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أن "جهاز تحليل الغازات الجديد الذي حملته مركبة "بروغريس إم إس-15" إلى المحطة الفضائية الدولية، أظهر أن تركيز البنزول في جو المحطة هو ضمن الحدود المسموح بها".

ويذكر أن رواد الفضاء سجلوا في شهر أبريل أول ارتفاع لتركيز البنزول في جو المحطة الفضائية الدولية، وكان يبلغ 65 ميكروغراما في المتر المكعب. وبعد ذلك استمر بالارتفاع ولكنه لم يتجاوز الحد المسموح به. بحسب "روس كوسموس".

وبعد عطل جهاز تحليل جودة الهواء AQM-1 الأمريكي، حملت مركبة الشحن "بروغريس" جهازين جديدين لتحليل الغازات من نوع Draeger مع 90 لوحة اختبار، للبحث عن مصدر البنزول على متن المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، لم يكتشف طاقم المحطة مصدر البنزول إلى الآن.

المصدر: نوفوستي