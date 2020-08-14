روسيا تنتهي العام الجاري من اختبار منظومة لتزويد المحطة الفضائية بالإنترنت

أعلنت مصادر مطلعة في مجال صناعة الفضاء في روسيا أن الخبراء في البلاد سينتهون العام الجاري من اختبار منظومة لتزويد القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بالإنترنت.

وجاء في بيان صادر عن شركة Information Satellite Systems الروسية "اختبارات المنظومة الخاصة بتزويد القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية بشبكة إنترنت من المفترض أن تنتهي في الربع الثالث من العام الجاري".

وأشار البيان إلى "أن المنظومة المذكورة تشمل معدات إرسال تم تطويرها من قبل شركة إينيرغيا الروسية ومعدات استقبال طورتها Information Satellite Systems، وأن الاختبارات التي أجريت على المنظومة حتى الآن أكدت خصائصها الأساسية وأظهرت قدرات المعدات على إرسال البيانات إلى القسم الروسي في المحطة عبر أقمار Luch بسرعة تصل إلى 180 كيلوبايت/ثا".

وفي يوليو الفائت كان رئيس مؤسسة "روس كوسموس" ، دميتري روغوزين قد أعلن أن القسم الروسي في المحطة الفضائية الدولية سيتم ربطه بشبكة إنترنت روسية مستقلة، ستؤمن استقلاله في استخدام الإنترنت التابع للقسم الأمريكي في المحطة.

إقرأ المزيد

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة أقمار Luch الروسية العاملة حاليا في الفضاء، تضم ثلاثة أقمار هي Luch-5A وLuch-5B وLuch-5V، ومن المقرر إطلاق قمر آخر هو Luch-5VM عام 2024.

المصدر: نوفوستي