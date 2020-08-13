اكتشاف مصادر غير اعتيادية للإشارات اللاسلكية الفضائية

اكتشف علماء الفلك مصدرين غريبين للإشارات اللاسلكية الفضائية، واتضح أنهما بقايا مواقع تجمع المجرات SPT-CL J2032−5627 .

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ويفيد موقع arXiv.org، بأن هذه المواقع هي مصادر لإنبعاثات لاسلكية من أصل سنكروتروني. التي عادة تكون على شكل أقواس مطولة في محيط المجرات. ويهتم العلماء بالإشارات اللاسلكية المزدوجة، لأنها قد تكشف معلومات عن التحام المجموعات والإشعاعات الناتجة.

اكتشفت SPT-CL J2032−5627 عام 2012 بواسطة التلسكوب المثبت في القارة القطبية الجنوبية. واتضح أن الانزياح الأحمر لـSPT-CL J2032−5627 يعادل 0.284، وهذا يتناسب مع المسافة المصاحبة البالغة 3.7 مليون سنة ضوئية. وتبلغ كتلة التراكم حوالي 500 تريليون شمس.

وقد اكتشفت الإشارات اللاسلكية الغامضة، عندما كان علماء الفلك الأستراليون، يتابعون بواسطة جهاز ASKAP الإشارات اللاسلكية الكونية على تردد 943 ميغاهيرتز. وتبين أنها تقع على بعد حوالي 2.77 و 2.61 مليون سنة ضوئية من مركز الكتلة في الاتجاهين الجنوبي الشرقي والشمالي الغربي على التوالي. وأن المقاسات الخطية للكتل هي 2.38 و 2.8 مليون سنة ضوئية على التوالي.

ويعتقد علماء الفلك أن هذه الإشارات نشأت نتيجة حدوث اهتزاز داخل تراكم مجموعة المجرات، ما أدى إلى توليد موجات صادمة.

المصدر: لينتا. رو