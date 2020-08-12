 
مباشر

رائد ناسا يتعاطف مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت بصورة من الفضاء

الفضاء

رائد ناسا يتعاطف مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت بصورة من الفضاء
Gettyimages.ru Stocktrek Images
المحطة الفضائية الدولية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oidn

نشر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا كريستوفر كاسيدي، على حسابه عبر "تويتر" لقطة لبيروت التي تعرضت لانفجار قوي في منطقة الميناء قبل أسبوع.

إقرأ المزيد
ناسا تكشف عن خارطة لأضرار انفجار مرفأ بيروت من بيانات الأقمار الصناعية
ناسا تكشف عن خارطة لأضرار انفجار مرفأ بيروت من بيانات الأقمار الصناعية

وقال رائد الفضاء الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "أفكر ببيروت اليوم. قلبي ينفطر على كل من تأثروا بالمأساة الأخيرة. أرسل الحب من محطة الفضاء الدولية"، مرفقا تغريدته بصورة من الفضاء للعاصمة اللبنانية.

وسبق أن نشرت وكالة الفضاء الأمريكية خارطة للدمار الناجم عن الانفجار المميت الذي هز بيروت الأسبوع الماضي.

واستخدمت الوكالة البيانات المعدلة من أقمار "كوبرنيكوس سنتينل" الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخارطة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا