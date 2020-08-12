رائد ناسا يتعاطف مع ضحايا انفجار مرفأ بيروت بصورة من الفضاء

نشر رائد الفضاء التابع لوكالة ناسا كريستوفر كاسيدي، على حسابه عبر "تويتر" لقطة لبيروت التي تعرضت لانفجار قوي في منطقة الميناء قبل أسبوع.

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وقال رائد الفضاء الأمريكي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي: "أفكر ببيروت اليوم. قلبي ينفطر على كل من تأثروا بالمأساة الأخيرة. أرسل الحب من محطة الفضاء الدولية"، مرفقا تغريدته بصورة من الفضاء للعاصمة اللبنانية.

وسبق أن نشرت وكالة الفضاء الأمريكية خارطة للدمار الناجم عن الانفجار المميت الذي هز بيروت الأسبوع الماضي.

واستخدمت الوكالة البيانات المعدلة من أقمار "كوبرنيكوس سنتينل" الصناعية، التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لإنتاج الخارطة.

Thinking of Beirut today. My heart goes out to all of those who have been affected by the recent tragedy. Sending love from @Space_Station. pic.twitter.com/XMIDZK3g3T — Chris Cassidy (@Astro_SEAL) August 11, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي