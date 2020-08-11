العقيدة العسكرية للقوات الفضائية الأمريكية لا تستبعد هجوما فضائيا

قد لا تستعين القوات الفضائية الأمريكية بخوض عمليات دفاعية فحسب بل وبعمليات هجومية للذود عن المصالح القومية الأمريكية.

جاء ذلك في العقيدة العسكرية للقوات الفضائية الأمريكية التي أطلق عليها Spacepower (القدرة الفضائية) والتي نشرها البنتاغون الاثنين 10 أغسطس.

إقرأ المزيد

وتضم العقيدة بصفتها أول وثيقة رسمية للقوات الفضائية الأمريكية 64 صفحة يذكر فيها أن العمليات الهجومية التي تخوضها القوات الفضائية توجه إلى تحقيق التفوق على العدو بفضل إسكات إمكاناته الرامية إلى بلوغ التفوق الفضائي.

ولا تتقيد العمليات الهجومية ،حسب العقيدة، بالتأثير على وسائل الدرع الفضائية للعدو. ويمكن أن تركز على طيف كامل لإمكاناته الدفاعية، بما في ذلك الأهداف البرية والأهداف السيبرانية.

وقال قائد القوات الفضائية الأمريكية اللواء، جون رايموند في حديث أدلى به لبوابة Space News الإلكترونية إن تلك الوثيقة أقرها البنتاغون وأرسلها إلى زعماء الدول الحليفة. ومضى قائلا أنها ستشكل أساسا متينا يمكن أن تدخل فيه تعديلات في المستقبل.

يذكر أن القوات الفضائية الأمريكية تم تأسيسها في 20 ديسمبر عام 2019 وأصبحت صنفا سادسا في القوات المسلحة الأمريكية. ويتوقع أن يخدم فيها نحو 16 ألف جندي وضابط من سلاحي الجو والبحرية.

جدير بالذكر أن الإدارة الأمريكية كانت تعلن أكثر من مرة أن الفضاء الكوني هو مسرح مستقبلي للعمليات الحربية.

المصدر: تاس