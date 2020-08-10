"روس كوسموس: موسك يضمن اتصالات للقوات الخاصة الأمريكية

أعلن مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية دميتري روغوزين أن الغاية من إطلاق الأقمار الصناعية "ستارلينك" هي ضمان الاتصالات للقوات الخاصة الأمريكية في مختلف أنحاء العالم.

وكذلك التنسيق في عمل الطائرات الأمريكية من دون طيار. جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به يوم 10 أغسطس لبرنامج "الاتصالات الشخصية" التلفزيوني حيث قال:" إن البنتاغون يستخدم شبكة الأقمار الصناعية لتزويد قواته الخاصة باتصالات دائمة في أي موقع من العالم يخوض فيه عمليات خاصة، كما يستخدمها للتنسيق في عمل أنظمة مسيرة سواء كانت جوية أو برية".

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وأوضح أن إطلاق كميات كبيرة من الأقمار الصناعية من طراز "ستارلينك" إلى مدار الأرض عبارة عن سياسة ذكية عدوانية وفائقة التكنولوجيا تمارسها الولايات المتحدة لنشر مصالحها الاستراتيجية تحت ستار توفير الإنترنت السريع لمناطق العالم النائية. أما إعلان ايلون موسك أنه يريد ضمان الإنترنت السريع لـ4% من مناطق العالم التي لا يشملها الإنترنت البري ما هي إلا هراء على حد تعبيره.

يذكر أن إيلون موسك أعلن في يناير عام 2015 أن شركته تريد إطلاق 12 ألف قمر صناعي صغير الحجم للاتصالات إلى مدار الأرض لتعمل بترددات مختلفة، ثم أعلن عام 2019 أن هذا العدد سيزداد حتى 30 ألف قمر صناعي.

هذا وصرح دميتري روغوزين في الحديث الصحفي نفسه أن روسيا قادرة على إرسال البشر إلى المريخ بعد 8 أو 10 أعوام. لكن هذا الأمر سيكلفها ثمنا باهظا.

المصدر: تاس