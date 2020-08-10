شركات أمريكية خاصة توقع عقودا حكومية لإطلاق مهمات فضائية

أعلنت الخدمة الصحفية لوزارة الدفاع الأمريكية أن شركات محلية خاصة حصلت على عقود لإطلاق مهمات فضائية في السنوات القادمة.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة مؤخرا "حصلت شركة سبيس إكس الأمريكية على عقد من البنتاغون بقيمة 316 مليون دولار لإطلاق مركبات فضائية تابعة للجيش الأمريكي في الفترة الممتدة ما بين عامي 2022 و2027".

وجاء في البيان أيضا "وحصلت شركة United Launch Alliance بدورها على عقد بقيمة 337 مليون دولار لإطلاق مركبات إلى الفضاء في الفترة المذكورة سابقا".

وأوضح البيان أن التفاوض سيتم بشكل سنوي مع كل من هاتين الشركتين لتحديد عدد عمليات الإطلاق ومعاييرها.

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وتعتبر شركة "سبيس إكس" حاليا من بين أهم الشركات الأمريكية الخاصة التي تعمل في مجال تطوير الصواريخ والمركبات الفضائية، فصواريخ "فالكون-9" متعددة الاستخدام التي طورتها تقلل من تكلفة عمليات الإطلاق، كما أن مركبة "دراغون" التي صنعتها نجحت في إيصال دفعة من الرواد إلى المحطة الفضائية والعودة برواد من هناك إلى الأرض بنجاح.

كما تعمل هذه الشركة منذ سنوات أيضا على تطوير منظومة أقمار Starlink الصناعية التي تهدف إلى تغطية مناطق الأرض بشبكة إنترنت فائقة السرعة.

المصدر: تاس