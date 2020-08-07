الإمارات.. "مبادلة" تعلن عن استثمار بـ 7% في "فيرجن غالاكتيك"

أعلنت شركة "مبادلة" للاستثمار، وهي صندوق تابع لحكومة أبوظبي، اليوم الجمعة، عن حصة بأكثر من سبعة بالمئة في شركة "فيرجن غالاكتيك هولدنغز" لسياحة الفضاء.

وبحسب إفصاح دوري، قال الصندوق إنه حصل على الأسهم لأغراض استثمارية.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قالت "فيرجن غالاكتيك" إن مؤسسها الملياردير ريتشارد برانسون سيسافر إلى الفضاء على مركبته الفضائية أوائل العام المقبل.

وكانت الشركة قد قالت أيضا إنها ستجمع تمويلا جديدا من خلال طرح أسهم.

وتستثمر "مبادلة" وتشارك في مشاريع استثمارية رائدة في النمو والابتكار على مستوى العالم لخلق مزيد من الفرص للأجيال القادمة.

المصدر: رويترز