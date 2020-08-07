 
مباشر

روغوزين يصدر تعليمات لتصميم نظير "بوران" محل "سويوز"

الفضاء

روغوزين يصدر تعليمات لتصميم نظير
Sputnik Maksim Bogodvid
دميتري روغوزين
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oh67

أصدر دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" تعليمات بشأن تصميم مكوك فضائي مجنح مشابه للمكوك السوفيتي "بوران" ليحل محل مركبات "سويوز إم إس" الفضائية المأهولة.

إقرأ المزيد
"بوران" السوفيتي تفوّق على "شاتل" الأمريكي بكافة المؤشرات

وقال روغوزين في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا قررنا تغيير مركبات "سويوز إم إس" لخدمة المحطات المدارية، بمركبات "أريول" فإن ذلك سيكون مكلفا، لأن هذه المركبات مخصصة للرحلات المأهولة إلى القمر. لذلك من الأفضل تصميم مركبات متعددة الاستخدام ذات شكل آخر، مماثلة للمكوك السوفيتي "بوران"، مع إمكانية الإقلاع والهبوط على مدرج المطار. وقد أصدرت التعليمات بهذا الشأن إلى المصممين في مؤسسة "إينيرغيا" وغيرهم، لتقديم مقترحاتهم حول هذا الموضوع".

روغوزين يصدر تعليمات لتصميم نظير
Sputnik
المكوك السوفيتي "بوران"

واضاف، صحيح تصميم وإنتاج مركبات متعددة الاستخدام يتطلب وقتا طويلا. لذلك ستبقى مركبات "سويوزإم إس" المحدثة في الخدمة. ولكن التحديث المستمر "يدمر تطوير التكنولوجيا الفضائية".

وتجدر الإشارة، إلى أنه في العهد السوفيتي تم تصميم وإنتاج المكوك الفضائي "بوران" الذي نفذ رحلة فضائية واحدة غير مأهولة في عام 1988. ومنذ بداية القرن الحالي يجري العمل في روسيا على تصميم مكوك فضائي مجنح "كليبر".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا