روغوزين يصدر تعليمات لتصميم نظير "بوران" محل "سويوز"

أصدر دميتري روغوزين، مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" تعليمات بشأن تصميم مكوك فضائي مجنح مشابه للمكوك السوفيتي "بوران" ليحل محل مركبات "سويوز إم إس" الفضائية المأهولة.

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وقال روغوزين في تصريح لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، "إذا قررنا تغيير مركبات "سويوز إم إس" لخدمة المحطات المدارية، بمركبات "أريول" فإن ذلك سيكون مكلفا، لأن هذه المركبات مخصصة للرحلات المأهولة إلى القمر. لذلك من الأفضل تصميم مركبات متعددة الاستخدام ذات شكل آخر، مماثلة للمكوك السوفيتي "بوران"، مع إمكانية الإقلاع والهبوط على مدرج المطار. وقد أصدرت التعليمات بهذا الشأن إلى المصممين في مؤسسة "إينيرغيا" وغيرهم، لتقديم مقترحاتهم حول هذا الموضوع".

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واضاف، صحيح تصميم وإنتاج مركبات متعددة الاستخدام يتطلب وقتا طويلا. لذلك ستبقى مركبات "سويوزإم إس" المحدثة في الخدمة. ولكن التحديث المستمر "يدمر تطوير التكنولوجيا الفضائية".

وتجدر الإشارة، إلى أنه في العهد السوفيتي تم تصميم وإنتاج المكوك الفضائي "بوران" الذي نفذ رحلة فضائية واحدة غير مأهولة في عام 1988. ومنذ بداية القرن الحالي يجري العمل في روسيا على تصميم مكوك فضائي مجنح "كليبر".

المصدر: نوفوستي