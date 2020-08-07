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الصين تخطط لإطلاق قمرين جديدين للأرصاد الجوية العام القادم

الفضاء

الصين تخطط لإطلاق قمرين جديدين للأرصاد الجوية العام القادم
youtube/CGTN на русском
صورة تعبيرية من الأرشيف
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أعلنت وكالة شينخوا الصينية أن بلادها تخطط لإطلاق قمرين صناعيين جديدين إلى مدارات الأرض عام 2021.

وأشارت الوكالة إلى أن قمر Fengyun-3E  الذي سينضم إلى مجموعة أجهزة الأرصاد الجوية الصينية التي تعمل في مدارات الأرض سيكون خامس قمر من سلسلة أقمار Fengyun-3 الصينية، وسيساهم في تحسين دقة التنبؤ بحالة الطقس العالمية، وأوضحت أن آخر قمر من هذه السلسلة كانت الصين قد أطلقته في نوفمبر 2017.

أما قمر Fengyun-4B الذي يخطط لإطلاقه العام القادم أيضا فسيكون ثاني أقمار Fengyun-4 الصينية التي ستعمل في مدارات ثابتة حول الأرض، ويعتبر بمثابة قمر محدث ومطور من أقمار الأرصاد الجوية الصينية.

ونوهت الوكالة بأن الصين كانت قد أطلقت قمرا Fengyun-4A من نفس الفئة في ديسمبر 2016، وحتى اليوم نجحت في إطلاق 17 قمرا من أقمار Fengyun إلى مدارات الأرض.

وتعمل الصين منذ سنوات على تطوير برنامجها الوطني للفضاء، وتطوير الأقمار الصناعية المخصصة للاتصالات والملاحة والأرصاد الجوية، كما تعمل على مشاريع لتطوير تقنيات لاستكشاف القمر.

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ونجحت أيضا في 6 أغسطس الجاري في إطلاق قمرين إلى مدارات الأرض، هما قمر Gaofen-9-04  لاستشعار الأرض عن بعد، وقمر Qinghua  للبحوث العلمية.

المصدر: تاس

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