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روسيا تخطط لإطلاق أقمار صناعية ساهم في تطويرها طلاب الجامعات

الفضاء

روسيا تخطط لإطلاق أقمار صناعية ساهم في تطويرها طلاب الجامعات
Sputnik sergey mamontov
صورة أرشيفية لنموذج قمر صناعي روسي
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أعلنت وسائل إعلام روسية أن البلاد تخطط لإطلاق أقمار صناعية إلى مدارات الأرض، ساهم في تطويرها طلاب جامعات ومراكز تعليمية محلية.

وحول الموضوع جاء في بيان صادر عن المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا "تخطط مدرستنا لإطلاق أول قمر صناعي ساهم في تطويره عدد من طلابنا مع طلاب بعض المراكز التعليمية في روسيا، القمر الذي سيدعى CubeSX-HSE من المفترض أن يرسل إلى مدار قريب من الأرض قبل نهاية 2020".

وأضاف البيان "لقد تم بالفعل تجميع هذا القمر، ويقوم الخبراء حاليا بفحص جميع أنظمته، وفي المستقبل القريب سيخضع هذا القمر لاختبارات التأهيل والطيران.

وتبعا للبيان فإن القمر المذكور مخصص لاستشعار الأرض عن بعد، ويضم كاميرا تزن 400 غ قادرة على التقاط صور بدقة (1280/960) بيكسل من مسافة تبعد 600 كلم عن سطح الأرض.

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وبالإضافة إلى القمر المذكور تخطط روسيا لإطلاق قمر آخر إلى مدارات الأرض ساهم في تصميمه طلاب من المدرسة الروسية العليا للاقتصاد مع طلاب من مركز "سيريوس" التعليمي الروسي.

وسيتولى مهمة استقبال البيانات من القمر الأخير مركز التحكم بالطيران التابع لمعهد موسكو لعلوم الإلكترونيات والرياضيات، والذي تشرف عليه المدرسة العليا للاقتصاد في روسيا.

المصدر: نوفوستي

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