المركبة الفضائية "دراغون" بعيون رواد الفضاء

وصف رائد الفضاء الأمريكي روبرت بينكين، المركبة "دراغون" بأنها أثناء العودة إلى الأرض، كانت تشبه الوحش وليس مركبة فضائية.



وقال بينكين، "عند دخولنا الغلاف الجوي للأرض شعرنا براحة تامة، مع أننا كنا نشعر وكأننا داخل وحش". وأضاف، "كانت العودة مزعجة أكثر مما توقعنا، مشيرا إلى أن تدريبات شركة سبيس إكس، كانت مهمة جدا، وخاصة ما شاهده وسمعه رواد الفضاء في قمرة قيادة المركبة دراغون في رحلتها غير المأهولة".

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وأضاف بينكين، عندما توغلنا قليلا في الغلاف الجوي، شعرنا وكأن "التنين" عاد إلى الحياة... والغلاف الجوي يصدر أصواتا يمكن سماعها خارج المركبة خلال محاولات التحكم بـ "حركتها"، وكانت أجسامنا تشعر بهذه الهزات".

وأشار رائد الفضاء، إلى أنه في لحظة انفصال مقصورة الشحن وبالذات عند فتح مظلات الفرملة، "شعرنا بضربة في ظهر مقاعدنا".

ويشير دوغلاص هيرلي، قائد المركبة، إلى أنه كان ينتظر مفاجآت أكثر خلال الرحلة، وقال، "كل شيء كان مثل جهاز محاكاة...لم تحدث مفاجآت". وأضاف "كان سلوك المركبة كما كان متوقعا تماما".

وأضاف، بعد هبوطنا في البحر، تمكنا من استخدام الهاتف المثبت في المركبة، "وكان هذا من ضمن الاختبارات المطلوبة، وقد اتصلنا بشركة سبيس إكس فعلا، وطلبوا منا الانتظار، وبعد ذلك اتصلنا بمدير برامج الرحلات الفضائية في ناسا، ومن ثم بزوجاتنا، اللائي كن في مركز ادارة الرحلات الفضائية بهيوستن.

المصدر: نوفوستي