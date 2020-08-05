مهندس روسي: مركبة "أوريول" الفضائية يمكن أن تحلق إلى القمر والمريخ

لا تستطيع مركبة "أوريول" الفضائية الروسية القيام برحلة مستقلة إلى كويكبات. لكنها يمكن أن تحقق تلك الرحلة ضمن مجمع فضائي، كما يمكنها التحليق إلى المريخ أيضا.

أعلن ذلك كبير مصممي المركبة الفضائية الروسية الواعدة "أوريول"، إيغور هاميتس، في حديث أدلى به لمجلة "الفضاء الروسي" الروسية الصادرة عن مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية.

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وقال، هاميتس إن تصميم المركبة لا يقضي بتحقيق مثل هذه المهمة. لكن المركبة بمقدورها القيام بأدائها ضمن قوام المجمع الفضائي.

وأعاد إلى الأذهان أن المهمة الرئيسة المطروحة أمام مركبة "أوريول" الفضائية الروسية هي القيام ببعثات مأهولة إلى المريخ، فضلا عن نقل الطواقم إلى المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح أن "أوريول" يمكن أن تنقل بناقلة فضائية إلى مدار القمر حيث يمكن أن تلتحم بالمحطة القمرية المدارية وذلك بعد إطلاقها إلى مدار الأرض بصاروخ ثقيل.

وبعد أداء البعثة القمرية ستعود المركبة برواد الفضاء والحمولة إلى مدار الأرض من حيث تهبط على سطح الأرض برفق باستخدام مظلات خاصة.

يذكر أن "أوريول" هي مركبة فضائية روسية مأهولة مخصصة لنقل 4 رواد. لكن بمقدورها إعادة 6 رواد إلى الأرض في حال تركيب كرسيين إضافيين فيها. وتستغرق رحلة "أوريول" إلى القمر 10 أيام. ويمكن أن تبقى في الفضاء بشكل مستقل لمدة 30 يوما.

يذكر أن، إيغور هامتس تولى منصب كبير مصممي مركبة "أوريول" في مايو الماضي بعد وفاة كبير المصممين السابق، يفغيني مكرين، مصابا بفيروس "كورونا".

المصدر: تاس