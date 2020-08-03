أوروبا تطور أقمارا صناعية لمراقبة انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون

أعلنت وكالة الفضاء الأوروبية أنها وقعت عقدا مع شركة OHB System AG الألمانية لتطوير أقمار صناعية مخصصة لرصد الغازات التي تؤثر على الاحتباس الحراري.

وجاء في بيان صادر عن الوكالة "وقعنا عقدا مع شركة OHB System AG الألمانية لتطوير أقمار لمراقبة انبعثات الغازات التي تؤثر على الاحتباس الحراري، في إطار برنامج Copernicus، بلغت قيمة العقد الموقع 445 مليون يورو".

وأضاف البيان أيضا "مع اقتراب حجم ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي إلى مستويات غير مسبوقة ، أصبحت الحاجة ملحة إلى مراقبة مصادر الانبعاثات، من المقرر إطلاق قمرين صناعيين متشابهين في إطار مهمتنا المخصصة لهذا الغرض مع حلول العام 2025، واللذين سيمكناننا من تحديد مصدر انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، من المهم أن نشير إلى أن هذه المهمة ستكون الأولى من نوعها بالنسبة لقياس انبعاثات CO2 الناجمة عن الأنشطة البشرية".

ومن جانبه قال مدير برنامج رصد الأرض التابع لوكالة الفضاء الأوروبية، جوزيف أشباخر: " سيسمح لنا توقيع العقد بالمضي قدمًا في تطوير المهمة، من الواضح أننا كلنا قلقون بشأن تغيير المناخ، مهمة CO2M تهدف إلى تغيير الوضع في مجال مراقبة الانبعاثات وجمع المعلومات الرئيسية لتكون متاحة لوضع سياسة أخرى تتعلق بهذا الأمر".

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وبرنامج Copernicus لمراقبة الأرض عبر الأقمار الصناعية هو برنامج تمت الموفقة على تميله من قبل الاتحاد الأوروبي عام 2013، وبدأ العمل على تنفيذه في عام 2014، وفي إطاره تم إطلاق أولى أقمار Sentinel-1A من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية باستخدام صاروخ "سويوز"روسي الصنع.

المصدر: تاس