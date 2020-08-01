فرنسا تؤجل مجددا إطلاق صاروخها الفضائي المعدل

أعلنت شركة Arianespace الفرنسية اليوم السبت، أن إطلاق صاروخها الفضائي المعدل Ariane 5 أجل مرة أخرى.

وأشارت الشركة في تغريدة لها على "تويتر" إلى أن عملية إطلاق الصاروخ أوقفت، وتقرر تأجيل موعدها بعد اكتشاف بعض المشكلات الفنية.

وجاء في تغريدة أخرى "Arianespace قررت تأجيل الرحلة رقم VA253 لصاروخ Ariane 5 أثناء المراحل الأخيرة من التحضير لعملية الإطلاق، ومن المحتمل أن تعاد العملية في الأول من أغسطس الجاري من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، تمام الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (2 أغسطس، 00:30 بتوقيت موسكو)".

#Arianespace has decided to postpone Flight #VA253 due to a “red” status during the mission’s final launch chronology. Planning for a new liftoff date is underway. More information will come soon. — Arianespace (@Arianespace) July 31, 2020

وسيحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمر BSAT-4b الياباني، وقمر Galaxy 30 التابع لشركة Intelsat الدولية، ليعمل هذان القمران على تأمين البث الإذاعي والتلفزيوني عالي الجودة، إضافة إلى قمر MEV-2 التابع لشركة Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC الأمريكية، والذي سيعمل كقمر لصيانة وإطالة مدة خدمة أقمار Intelsat 10-02 في مدارات الأرض.

‘Signed, Sealed, Delivered!’ 🎵🖌



A final sign off on @arianespace’s #Ariane5 before arriving at its current launch zone location in French Guiana 🚀 pic.twitter.com/kW9b5RxTpx — Intelsat (@INTELSAT) July 31, 2020

تجدر الإشارة إلى أن صاروخ الذي سيطلق قريبا تم تعديله وزيادة معدل حمولته مقارنة بصواريخ Ariane 5 التقليدية، ليصبح قادرا على نقل حمولات إلى مدارات الأرض يصل وزنها إلى 10200 كلغ.

المصدر: نوفوستي