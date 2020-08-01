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فرنسا تؤجل مجددا إطلاق صاروخها الفضائي المعدل

الفضاء

فرنسا تؤجل مجددا إطلاق صاروخها الفضائي المعدل
Reuters CHM/SAA/
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أعلنت شركة Arianespace الفرنسية اليوم السبت، أن إطلاق صاروخها الفضائي المعدل Ariane 5 أجل مرة أخرى.

وأشارت الشركة في تغريدة لها على "تويتر" إلى أن عملية إطلاق الصاروخ أوقفت، وتقرر تأجيل موعدها بعد اكتشاف بعض المشكلات الفنية.

وجاء في تغريدة أخرى "Arianespace قررت تأجيل الرحلة رقم  VA253 لصاروخ Ariane 5 أثناء المراحل الأخيرة من التحضير لعملية الإطلاق، ومن المحتمل أن تعاد العملية في الأول من أغسطس الجاري من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية، تمام الساعة 18:30 بالتوقيت المحلي (2 أغسطس، 00:30 بتوقيت موسكو)".

وسيحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمر BSAT-4b الياباني، وقمر Galaxy 30 التابع لشركة Intelsat الدولية، ليعمل هذان القمران على تأمين البث الإذاعي والتلفزيوني عالي الجودة، إضافة إلى قمر MEV-2 التابع لشركة Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC الأمريكية، والذي سيعمل كقمر لصيانة وإطالة مدة خدمة أقمار Intelsat 10-02 في مدارات الأرض.

تجدر الإشارة إلى أن صاروخ الذي سيطلق قريبا تم تعديله وزيادة معدل حمولته مقارنة بصواريخ Ariane 5  التقليدية، ليصبح قادرا على نقل حمولات إلى مدارات الأرض يصل وزنها إلى 10200 كلغ.

المصدر: نوفوستي

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