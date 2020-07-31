مستقبل مطار "بايكونور" الفضائي.. مشروع مشترك يجمع روسيا وكازاخستان

قام الجانبان الروسي والكازاخستاني بإقرار مشروع إنشاء مجمع "بايتريك" الفضائي أثناء اجتماع عقد يوم 30 يوليو في مطار "بايكونور" الفضائي الروسي.

أفاد بذلك ناطق باسم مؤسسة "روس كوسموس" الروسية وقال إن المجمع الفضائي الجديد ستطلق عليه تسمية "منصة نزاربايف" نسبة إلى الرئيس الكازاخستاني السابق.

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وأضاف الناطق أن اتفاقية إنشاء مجمع "بايتريك" الفضائي وقعت من قبل مدير عام شركة "إينيرغيا" الروسية للصواريخ الفضائية، إيغور أوزار، من الجانب الروسي ومدير عام شركة "بايتريك" الكازاخستانية الروسية المشتركة كوات مستفينوف من الجانب الكازاخستاني.

وأوضح الناطق أن المشروع الجديد يقضي بإنشاء منصة إطلاق صاروخ "سويوز – 5" والبنية التحتية الخاصة بها.

مع ذلك فإن الجانب الروسي يتولى تصنيع صاروخ "سويوز – 5" المتوسط المخصص لإطلاق الأقمار الصناعية. أما الجانب الكازاخستاني فيتولى، حسب الاتفاقية، إنشاء المنصة والبنية التحتية لإطلاق هذا الصاروخ إلى مدار الأرض.

يذكر أن صاروخ "سويوز – 5" الاختباري يتوقع أن يطلق لأول مرة من مطار "بايكونور" عام 2022 . وهو عبارة عن صاروخ متوسط ذي مرحلتين يبلغ وزنه عند الإطلاق 530 طنا، طوله 62 مترا، قطره 4.1 متر. وتعمل مرحلته الأولى بمحرك "إر دي 171". أما مرحلته الثانية فتستخدم محرك "إر دي 0124".

جدير بالذكر أن صاروخ "سويوز – 5" كان يفترض أولا أن يستخدام لإطلاق مركبة "فيديراتسيا" (أوريول) الفضائية الروسية المأهولة. لكن بعد تولي دميتري روغوزين منصب مدير عام "روس كوسموس" اتخذ قرار باستخدام صاروخ "أنغارا – آ 5 " لهذا الغرض.

مصدر: لينتا. رو