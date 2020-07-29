من هو أول أوروبي سيذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Dragon؟

أعلن رائد الفضاء الفرنسي، Thomas Pesquet ، أنه سيكون أول رائد فضاء أوروبي يذهب إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبات Crew Dragon الأمريكية.

وفي تغريدة له على "تويتر" قال رائد الفضاء: "يبدو أنني سأكون أول أوروبي يذهب إلى الفضاء على متن Dragon!، لفد بدأ التدريب فعلا في منشآت شركة سبيس إكس.."، وأشار إلى أن رحلته المستقبلية إلى المحطة من المفترض أن تكون العام القادم.

وهذه الرحلة لن تكون أول رحلة لـ Pesquet إلى المحطة الفضائية الدولية، فعام 2016 كان قد ذهب في مهمة إلى المحطة على متن مركبة MS-03 الروسية، ورافقه في تلك الرحلة الرائد الروسي، أوليغ نوفيتسكي، ورائدة الفضاء الأمريكية، بيجي ويتسون، وقضى Pesquet في تلك المهمة 197 يوما على متن المحطة، ليعود إلى الأرض بعدها في يونيو 2017.

Looks like I'll be the first European to ever ride a Dragon into space! Training has already started at SpaceX's futuristic facilities. Stay tuned for more updates... and wait, how do you install the "launch" app on these giant tablet-screens? 😅😉🙃 pic.twitter.com/wD7zOf7EAl — Thomas Pesquet (@Thom_astro) July 28, 2020

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة أطلقت مركبات Crew Dragon في رحلتين إلى المحطة الفضائية حتى اليوم، أول رحلة لهذه المركبات كانت غير مأهولة وجرت عام 2019، أما الرحلة الثانية ففد جرت في مايو العام الجاري، وحملت المركبة إلى المحطة رائدين تابعين لناسا هما، روبرت بنكين، ودوغلاس هيرلي.

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ومن المفترض أن ترسل ناسا مركبة من نوع Crew Dragon إلى المحطة الفضائية الدولية خريف العام الجاري أيضا، لتحمل هذه المركبة على متنها الرواد الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، ورائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي.

المصدر: تاس