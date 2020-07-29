تلميذتان هنديتان تكتشفان كويكبا بصدد الاتجاه نحو الأرض

قال معهد هندي في مجال تعليم الفضاء، الاثنين 27 يوليو، إن فتاتين مراهقتين من الهند اكتشفتا كويكبا متجها إلى الأرض من خلال فحص صور من تلسكوب بجامعة هاواي.

وقال معهد SPACE India، الخاص حيث تتلقى الفتاتان في الرابعة عشرة من العمر، تدريبات، إن الكويكب قريب حاليا من كوكب المريخ ومن المتوقع أن يعبر مداره مدار الأرض في نحو مليون سنة.

The asteroid is presently near Mars and its orbit is expected to cross that of Earth in about one million years' timehttps://t.co/vFvkG530MJ — Livemint (@livemint) July 28, 2020

وقالت إحدى التلميذتين، فايدي فيكريا: "أتطلع إلى الوقت الذي سنحصل فيه على فرصة لتسمية الكويكب"، مضيفة أنها تريد أن تصبح رائدة فضاء في المستقبل.

وقالت متحدثة باسم SPACE India إن الكويكب الذي يطلق عليه حاليا اسم HLV2514 لا يمكن تسميته رسميا الا بعد تأكيد ناسا مداره.

DISCOVERY ALERT!

We are proud to announce VAIDEHI VEKARIYA SANJAYBHAI and RADHIKA LAKHANI PRAFULBHAI, two students of P.P. SAVANI CHAITANYA VIDYA SANKUL (CBSE) from Surat with the help of SPACE-AIASC discovered a new Asteroid which is a Near-Earth Object named HLV2514. pic.twitter.com/HXpOvrwxNY — SPACE India (@Spacian) July 25, 2020

وقالت التلميذة الأخرى، راديكا لاخاني، إنها تعمل بجد وتركز على دراستها، مضيفة: "ليس لدي حتى تلفزيون في المنزل، لكي أتمكن من التركيز على دراستي".

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وتشكل الكويكبات والمذنبات تهديدا محتملا للأرض، ويكتشف العلماء الآلاف منها كل عام. وفي عام 2013، انفجر كويكب أثقل من برج إيفل فوق وسط روسيا، ما أدى إلى إصابة أكثر من 1000 شخص من موجة الصدمة.

اكتشفت الفتاتان اللتان تنحدران من مدينة سورات بغرب الهند، الجسم الفضائي كجزء من حملة بحث عن الكويكبات أجراها SPACE India جنبا إلى جنب مع التعاون الدولي في البحث الفلكي (IASC)، وهي مجموعة من العلماء المواطنين المنتمين إلى وكالة ناسا.

وأكد مدير اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ج. باتريك ميللر هذا الاكتشاف، بحسب رسالة إلكترونية منه للفتيات.

وقالت SPACE India إن الفتيات استخدمن برمجيات متخصصة لتحليل الصور الملتقطة بواسطة تلسكوب بان ستارز في هاواي.

ويعد المعهد من بين عدد قليل من مبادرات تعليم الفضاء الخاص في الهند المعروفة بدعمها لتكنولوجيا الفضاء منخفضة التكلفة التي دفعت البعثات إلى القمر والمريخ.

المصدر: رويترز