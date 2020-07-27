اليابان توقف إطلاق عملية صاروخ جديد قبل دقائق من موعدها المحدد

أعلنت شركة Interstellar Technologies اليابانية يوم الأحد 26 يوليو الجاري أنها أوقفت عملية إطلاق صاروخ من نوع MOMO قبل دقائق من الموعد الذي كان محددا لها.

وأشارت الشركة إلى أن إيقاف عملية الإطلاق جرت بعد أن اكتشف نظام التشغيل التلقائي للصاروخ خللا في المحرك الرئيسي، وأوقف العملية بشكل أوتوماتيكي، وأن موعد الإطلاق يوم الأحد كان قد تغير 3 مرات لظروف مختلفة، وكان قد تأجل أساسا من قبل بسبب الظروف غير المناسبة والمرتبطة بحالة الطقس.

وأوضحت الشركة أنها جمعت الأموال لعملية إطلاق هذا الصاروخ عبر منصة تمويل جماعي، وساهم في التمويل عدة شركات راعية هدفها الترويج لمنتجاتها عبر إرسالها إلى مدارات الأرض للإعلان عنها بطريقة غير اعتيادية، وأن الصاروخ الذي ألغي إطلاقه مؤخرا كان عبارة عن صاروخ فضائي صغير يبلغ طوله 10 أمتار، وقطره 50 سنتيمترا، وونه قرابة الطن.

وتبعا لـ Interstellar Technologies فإن هدفها من تطوير هذا النوع من الصواريخ الخفيفة هو إطلاق الأقمار الصناعية الحديثة إلى مدارات الأرض في المستقبل.

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وتجدر الإشارة إلى الشركة المذكورة كانت قد نفذت 4 عمليات إطلاق لهذا النوع من الصواريخ من قبل، 3 منها باءت بالفشل بسبب أعطال فنية، وصاروخ واحد فقط أطلق في مايو العام الفائت ونجح بالوصول إلى ارتفاع 113 كلم.

المصدر: تاس