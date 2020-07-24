روسيا تسعى لتطوير صواريخ فضائية فائقة الخفة

أعلنت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الروسية أن الخبراء في البلاد يعملون على مشاريع تطوير صواريخ فضائية فائقة الخفة.

وحول الموضوع قال نائب رئيس مؤسسة "روسكوسموس" والمسؤول في قسم المشاريع الواعدة في المؤسسة، يوري أورليتشيتش: "ستعمل الشركات الروسية الخاصة عام 2024 على تطوير نماذج أولية لصواريخ فضائية جديدة فائقة الخفة".

وفي أبريل الفائت وخلال اجتماع لأعضاء نادي رواد الفضاء في روسيا أعلن أحد الخبراء التابعين لمركز "إيرونيت" الروسي لتطوير البنى التحتية، أن المركز سيعلن خريف العام الجاري عن مسابقة لاختيار المرشحين لتطوير صواريخ فضائية روسية فائقة الخفة قادرة على حمل 250 كلغ إلى مدارات تبعد 500 كلم عن سطح الأرض.

وأشار الخبير رومان جيتس التابع للمركز المذكور إلى أن اللجنة المسؤولة عن المسابقة ستختار مشروعين أو ثلاثة من المشاريع التي ستعرض عليها، ليتم دعمها ماديا من أجل تطويرها وتنفيذها في المستقبل.

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وفي يونيو من العام الجاري كان المتحدث باسم منظمة State Corporation الروسية، فلاديمير أوستيمينكو، قد أشار في مقابلة صحفية إلى أن المنظمة ستدعم جميع المبادرات الخاصة في قطاع الفضاء بروسيا، بما فيها تلك التي تهدف إلى تطوير الصواريخ الفضائية الخفيفة والأقمار الصناعية. وأوضح أن تطوير هذه الأنواع من الصواريخ سيكون مهما ومفيدا لبرنامج "سفيرا" الفضائي الذي تعمل عليه روسيا أيضا.

المصدر: نوفوستي