أفضل فيديو لسطح المريخ على الإطلاق مع كشف لقطات 4K عالية الدقة من ناسا!

تقدم الصور الاستثنائية التي التقطتها المركبات الروبوتية التابعة لوكالة ناسا، أول نظرة على المريخ في أحدث مقاطع الفيديو فائقة الدقة.

ويعرض مقطع فيديو مدته 10 دقائق، نُشر على موقع يوتيوب، مناظر بانورامية لسطح الكوكب الأحمر، بما في ذلك الصحاري الشاسعة والكثبان الضخمة والنتوءات الصخرية المتناثرة والسطح المتشقق بالصخور المتعرجة.

ويقول الراوي في الفيديو: "هذه هي المرة الأولى التي تُعرض فيها لقطات المريخ بدقة مذهلة 4K".

ونُشرت لقطات "رحلة عبر سطح عالم آخر"، بواسطة وثائقي ElderFox البريطاني، الذي قال إنها أنشئت باستخدام صور رقمية التُقطت بواسطة 3 مركبات تابعة لناسا: Spirit وOpportunity وCuriosity .

ثم "دُمجت الصور معا" لخلق الوهم بكاميرا تدور عبر المشهد المقفر - وتقديم ما يسميه الراوي "التجربة الأكثر واقعية للوجود على كوكب المريخ".

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وتحمل المواقع الواردة في الفيديو أسماء تتضمن "Cape Verde" و"سانتا ماريا كراتر" و"بيرنز كليف" و"مدخل وادي ماراثون".

وتلتقط بعض اللقطات أجزاء من المركبات التي تسجل الصور، في حين أن البعض الآخر يحتوي على أقسام سوداء صغيرة تمثل مشهدا لم يتم تصويره.

وأنشئت إحدى المشاهد - التي يسميها الراوي "أكبر فسيفساء تم تجميعها على الإطلاق" - من أكثر من 1000 صورة التُقطت بواسطة Curiosity بين 24 نوفمبر و1 ديسمبر 2019.

ويقول الراوي: "كانت المركبة المتجوّلة تستكشف المنطقة المسماة Glen Torridon. ويشير الطين الموجود على المريخ إلى وجود الماء في الماضي. وعند هذه النقطة، في عام 2020، وجدت مركبات ناسا أدلة دامغة على أن المريخ كان ذات يوم كوكبا مائيا".

وفي الفيديو، تتراوح سماء المريخ - وهي حمراء وضبابية - في اللون من الأصفر إلى الأزرق، والتي يقول الراوي إنها نتيجة "إعادة تلوين الصور التي قامت بها ناسا من أجل مساعدة الجيولوجيين على تحديد التكوينات الصخرية".

ويضيف الراوي: "تنتج هذه التقنية أيضا صورة أكثر وضوحا حتى نتمكن من رؤية كوكب المريخ بتفاصيل أكبر".

وعلى الرغم من أن Spirit وOpportunity لم تعد تعمل - نتيجة الوقوع في فخ الكثبان الرملية والعواصف الترابية الضخمة، على التوالي - من المقرر أن تنضم Curiosity إلى مهمة المريخ في العام المقبل بواسطة مركبة جديدة، Perseverance.

المصدر: نيويورك بوست