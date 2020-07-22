فرنسا تطلق صاروخا معدلا و3 أقمار إلى الفضاء قريبا

أعلنت شركة Arianespace الفرنسية عن نيتها إطلاق صاروخ معدل و3 أقمار صناعية إلى الفضاء قريبا.

وقال بيان صادر عن الشركة مؤخرا "قررت Arianespace إطلاق صاروخ معدل من نوع Ariane 5 مع 3 أقمار إلى الفضاء في الـ 28 من يوليو الجاري، عملية الإطلاق ستتم من قاعدة كورو في غوايانا الفرنسية".

وأشار البيان إلى أن بدء عملية الإطلاق سيكون في اليوم المذكور بتمام الساعة 23:29 بالتوقيت المحلي للقاعدة (يوم الأربعاء 29 يوليو تمام الساعة 1:29 بتوقيت موسكو)، حيث سيحمل الصاروخ إلى مدارات الأرض قمر BSAT-4b الياباني، وقمر MEV-2 التابع لشركة Intelsat الدولية، ليعمل هذان القمران على تأمين البث الإذاعي والتلفزيوني عالي الجودة.

كما ستشمل المهمة المذكورة أيضا إطلاق قمر MEV-2 - Mission Extension Vehicle التابع لشركة Northrop Grumman's SpaceLogistics LLC الأمريكية، لصيانة وإطالة مدة خدمة أقمار Intelsat 10-02 في مدارات الأرض.

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وأوضحت Arianespace أن الصاروخ الذي سيطلق قريبا تم تعديله وزيادة معدل حمولته مقارنة بصواريخ Ariane 5 التقليدية، ليصبح قادرا على نقل حمولات إلى مدارات الأرض يصل وزنها إلى 10200 كلغ.

المصدر: تاس