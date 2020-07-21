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روسيا تخرج أحد أقمار "غلوناس" من الخدمة مؤقتا

الفضاء

روسيا تخرج أحد أقمار
Sputnik Evgeny beyatov
قمر صناعي روسي من نوع Glonass-K
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أعلن المركز المسؤول عن التحكم بمنظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية أن أحد أقمار المنظومة أخرج من الخدمة بشكل مؤقت.

وقال بيان صادر عن المركز "تم إخراج قمر Glonass-K الذي يحمل الرقم 702 في منظومة غلوناس من الخدمة في المنظومة بشكل مؤقت ليخضع لبعض أعمال الصيانة والإصلاح".

وأشار البيان إلى أن القمر المذكور كان قد أطلق إلى مدارات الأرض في الأول من ديسمبر عام 2014، ودخل الخدمة في منظومة "غلوناس" في فبراير 2016.

وكانت مصادر مطلعة في مجال الصناعة الفضائية الروسية قد أشارت منذ مدة إلى أن الخبراء في روسيا قد انتهوا من اختبار أحد الأقمار من نوع  Glonass-K أيضا، ويستعدون لإطلاقه إلى مدارات الأرض في أغسطس المقبل.

وتعد "غلوناس" اليوم المنافس الأقوى لمنظومة GPS الأمريكية، ووسيلة معتمدة للملاحة وتحديد المواقع لدى الكثير من سكان العالم.

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وتضم هذه المنظومة حاليا 27 قمرا صناعيا (25 منها من نوع  Glonass-M، وقمران  Glonass-K )، و 22 قمرا تعمل حاليا على تأدية مهامها بشكل كامل، وواحد مازال في مرحلة الاختبار، واثنان يخضعان لأعمال صيانة، واثنان في الوضع الاحتياطي.

المصدر: تاس

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