خطوة جديدة لـ "سبيس إكس" في مجال استعادة الصواريخ من الفضاء إلى الأرض

أعلنت شركة "سبيس إكس" الأمريكية أن مختصيها نجحوا باستعادة قسمي رأس أحد الصواريخ التي أطلقتها إلى مدارات الأرض مؤخرا.

وحول الموضوع قال مدير الشركة، إيلون موسك: "إن المختصين في شركته حققوا إنجازا بعد أن تمكنوا من استعادة قسمي رأس صاروخ فالكون-9 الذي حمل إلى الفضاء أحد الأقمار الكورية الجنوبية، وأن القسمين هبطا على شباك كانت مثبتة على سفن خصصتها الشركة لهذه المهمة".

وتبعا لموقعي TechCrunch وCnet يعتبر هذا الإنجاز مهما بالنسبة لـ "سبيس إكس" كونها المرة الأولى التي تستعيد فيها قسمي الجزء العلوي من صواريخ تطلق إلى الفضاء معا، وتتمكن من التقاط الجزئين بالشباك.

Falcon 9’s first stage has landed on the Just Read the Instructions droneship pic.twitter.com/fPbckYFySh — SpaceX (@SpaceX) July 20, 2020

وأشار الموقعان إلى أن الشركة استخدمت لهذه المهمة سفينتي Ms. Tree وMs. Chief التابعتين لها، اللتين كانتا في المحيط الأطلسي.

وتجدر الإشارة إلى أن الصاروخ المذكور كان قد أطلق يوم الاثنين من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا حاملا إلى مدارات الأرض قمرا صناعيا عسكريا تابعا لكوريا الجنوبية.

وأشارت "سبيس إكس" إلى أن عملية الإطلاق جرت بنجاح، وأن القمر وضع في مداره المطلوب.

المصدر: تاس